Вопрос открытия рынка земли снят с рассмотрения Верховной Рады Украины на этой неделе.

Об этом заявила журналистам лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, сообщает корреспондент #Букв.

По ее словам, сегодня состоялось совместное заседание руководства ВР, глав фракций, членов аграрного комитета по земельному вопросу.

“Еще на начало вчерашнего дня они (монобольшинство, – ред.) планировали в сокращенном режиме, нарушая регламент, рассмотреть законопроект о продаже сельскохозяйственной земли, в очень ускоренном режиме. Еще вчера утром на четверг этой недели был поставлен законопроект о продаже земли в повестку дня. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом… Люди, которые приехали на митинг под Верховную Раду вчера, заставили “слуг народа” выполнять регламент”, – подчеркнула Тимошенко.

Политик уточнила, что спикер Парламента Дмитрий Разумков согласился, что аграрный комитет рассмотрит все 4500 поправок.

“Это означает, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле”, – отметила Тимошенко.

“Борьба еще впереди, но этот раунд мы выиграли”, – добавила она, поблагодарив тех, кто поддержал протесты.