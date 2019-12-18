Об этом заявила журналистам лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко, сообщает корреспондент #Букв.
По ее словам, сегодня состоялось совместное заседание руководства ВР, глав фракций, членов аграрного комитета по земельному вопросу.
“Еще на начало вчерашнего дня они (монобольшинство, – ред.) планировали в сокращенном режиме, нарушая регламент, рассмотреть законопроект о продаже сельскохозяйственной земли, в очень ускоренном режиме. Еще вчера утром на четверг этой недели был поставлен законопроект о продаже земли в повестку дня. Но сегодня ситуация изменилась коренным образом… Люди, которые приехали на митинг под Верховную Раду вчера, заставили “слуг народа” выполнять регламент”, – подчеркнула Тимошенко.
Политик уточнила, что спикер Парламента Дмитрий Разумков согласился, что аграрный комитет рассмотрит все 4500 поправок.
“Это означает, что до Нового года они не будут рассматривать этот закон о земле”, – отметила Тимошенко.
“Борьба еще впереди, но этот раунд мы выиграли”, – добавила она, поблагодарив тех, кто поддержал протесты.
- Накануне под стенами Верховной Рады, где проходили четыре акции протеста, в том числе против рынка земли, произошли столкновения протестующих с сотрудниками полиции. Так, около полусотни протестующих в одежде с эмблемами “Национальных дружин”, “Нацкорпуса” попытались занести палатки к Парламенту. Полиция не дала это сделать, оцепив здание. #Буквы опубликовали видео стычек.
- Правоохранители открыли уголовное производство из-за столкновений возле Верховной Рады Украины и задержали 26 человек. В результате столкновений пострадали 17 полицейских.
- После столкновений между протестующими и правоохранителями под Верховной Радой трем активным участникам будет объявлено о подозрении.