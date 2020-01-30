Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что больные китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

По его словам, всего за пределами Китая было зафиксировано 98 случая заболевания коронавируса 2019nCoV.

“Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрированы 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки”, – заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодня в мире подтверждены 7834 случая заражения новым коронавирусом, из которых 7736 — в Китае.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 170 человек. В Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания. Инфекция также распространились по меньшей мере и на 16 других стран.

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