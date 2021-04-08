В четверг, 8 апреля, в результате обстрела незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе погиб один военный из состава Объединенных сил.

Об этом сообщили в вечерней сводке штаба ООС.

С начала суток 8 апреля и до 17 часов боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. Имели место 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 2 обстрела гражданской инфраструктуры.

В частности, незаконные вооруженные формирования открывали огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное — из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, в частности, по объектам гражданской инфраструктуры.

Вблизи Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское — станковые противотанковые гранатометы.

“В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, — сообщили в штабе.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.

Во время визита в зону ООС 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала текущего года погибли 26 украинских военных.

Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.