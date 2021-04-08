Об этом сообщили в вечерней сводке штаба ООС.
С начала суток 8 апреля и до 17 часов боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. Имели место 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 2 обстрела гражданской инфраструктуры.
В частности, незаконные вооруженные формирования открывали огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное — из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, в частности, по объектам гражданской инфраструктуры.
Вблизи Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское — станковые противотанковые гранатометы.
“В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, — сообщили в штабе.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что после введения санкций против Виктора Медведчука и телеканалов, которые с ним связывают, наблюдается обострение на Донбассе.
Во время визита в зону ООС 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала текущего года погибли 26 украинских военных.
Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.
Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.
- За последние дни руководство страны проинформировало об обострении на Донбассе Великобританию, Канаду и другие страны.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, который, в том числе, касался обострения ситуации на Донбассе. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.