Об этом в Facebook сообщила глава Львовского областного совета Ирина Гримак.

“Львовщина потеряла еще одного Героя. Погиб житель Жидачова Байтало Игорь Николаевич 1995 г.р. Военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отдал жизнь защищая территориальную целостность и независимость Украины. Без сына остались двое родителей, без брата – две сестры”, – написала она.

Кроме того, глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что родители Игоря потеряли сына в то время, когда оба заболели коронавирусом.

На Facebook странице 10-й горно-штурмовой бригады накануне появилось сообщение об исчезновении бойца (имя по этическим соображениям пока не разглашается).

“О том, что именно случилось, можно будет рассуждать только после установления всех обстоятельств происшествия. До последнего была надежда, что он жив и с ним все в порядке. Но, к сожалению, чуда не случилось. Сегодня, на КПВВ Марьинка, от представителей российско-оккупационных войск была проведена процедура передачи тела погибшего военнослужащего нашей бригады”, – говорится в сообщении.

Там также отметили, что имя, после уведомления близких, будет сообщено дополнительно. Был ли это именно Батайло – не уточняется.