Во введении тотального локдауна по всей территории Украины сейчас нет необходимости, поскольку адаптивный карантин демонстрирует свою эффективность.

Об этом заявил сегодня во время заседания Кабинета Министров Украины премьер Денис Шмыгаль.

“По некоторым регионам после введения красного уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. Фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы. Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в “оранжевую” зону. И это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает, и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости“, – подчеркнул Шмыгаль.

В то же время он уточнил, что, “несмотря на точечное улучшение по некоторым областям”, ситуация в большинстве регионов Украины “действительно остается напряженной”.

Шмыгаль также отметил, что Украина сможет преодолеть эпидемию коронавируса “только путем массовой вакцинации и эффективных карантинных мер”.

Глава правительства напомнил, что на фоне кампании по вакцинации “нельзя забывать о дисциплине в контексте соблюдения карантинных мер, ведь ситуация в стране очень сложная”.

(На видео – с 2:50)