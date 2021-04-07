Об этом заявил сегодня во время заседания Кабинета Министров Украины премьер Денис Шмыгаль.
“По некоторым регионам после введения красного уровня эпидемиологической опасности и ответственной работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавируса. Фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузки на больницы. Если такая динамика будет сохраняться в дальнейшем, то возможно возвращение таких регионов в “оранжевую” зону. И это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин работает, и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости“, – подчеркнул Шмыгаль.
В то же время он уточнил, что, “несмотря на точечное улучшение по некоторым областям”, ситуация в большинстве регионов Украины “действительно остается напряженной”.
Шмыгаль также отметил, что Украина сможет преодолеть эпидемию коронавируса “только путем массовой вакцинации и эффективных карантинных мер”.
Глава правительства напомнил, что на фоне кампании по вакцинации “нельзя забывать о дисциплине в контексте соблюдения карантинных мер, ведь ситуация в стране очень сложная”.
(На видео – с 2:50)
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- При этом в Министерстве охраны здоровья ожидают очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, существенно усилен карантин: закрыты школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускают по спецпропускам.
- 6 апреля Максим Степанов заявил, что количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом COVID-19 в Украине достигло максимума. Увеличивать дальше “просто некуда”. В то же время ситуация с коронавирусом улучшается в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. При условии сохранения положительной тенденции скоро эти области смогут выйти из “красной” зоны.