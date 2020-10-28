Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского напомнили, что на днях набрала необходимое количество в 25 000 голосов граждан Украины петиция с просьбой к президенту подать в Верховную Раду соответствующий законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

“Автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством “глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений”. Подчеркнем, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия”, – говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия.

“Президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации”, – подчеркнули в Офисе президента.

Как известно, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.

Впоследствии появилась информация, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк). В общей сложности было сообщено о подозрении 12 лицам.

Известно, что глава ОАСК, его заместитель, пятеро судей ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины и еще 4 лиц (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и преследовала цель захвата государственной власти.

НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Вовк, в свою очередь, заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.