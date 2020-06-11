Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих отношениях с олигархом Игорем Коломойским после принятия «антиколомойского» закона.

Об этом Зеленский рассказал в интервью “Украинской правде”.

По словам главы государства, Коломойский иногда пишет ему сообщения, в которых выражает свое негодование относительно событий в стране.

“Он мне может написать смску: “Обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране”, “Надо что-то сделать с тарифами”. Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. Он человек холерического склада. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек”, – пояснил Зеленский.

Также президент рассказал, что Коломойский и группа “Приват” работали над тем, чтобы так называемый “антиколомойский” закон не был принят.

При этом глава государства также сказал, что во фракции “Слуги народа” есть депутаты, поддерживающие хорошие отношения с Игорем Коломойским.

“Ну вот, Саня Дубинский. Он с канала “1+1”, у них давние отношения, и это понятно. Есть вещи, мне кажется, которые они делают очень неправильно. Угроза только одна – когда они начинают ссориться и рубиться внутри партии “Слуга народа”. И это очень неправильно. Есть ли в этом угроза? Думаю, что риск есть”, – заявил он.

13 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о невозвращении национализированных банков их экс-владельцам. За документ проголосовали 270 народных депутатов. Среди них – только 200 от “Слуги народа” (фракция включает 248 “слуг”).

В Раде сразу после принятия заблокировали подписание закона о банках.