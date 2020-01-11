Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 января, обратится к украинскому народу касательно ситуации со сбиванием самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу по ситуации с сбиванием самолета МАУ в Тегеране”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что видеообращение состоится после консультаций Главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с Президентом Исламской Республики Иран Хасан Рухани, который запланирован на 17:00 в субботу.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.