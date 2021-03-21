Можно искренне верить, что мирный протест может привести к изменению ситуации, но это редко бывает так. А еще за спорами о "белом пальто" можно не заметить, как каждый раз по разному на митингах ведет себя полиция и что изменению этого поведения предшествует.

В субботу сотни украинцев провели акцию протеста по случаю дня рождения Сергея Стерненко, разбив при этом несколько стекол в дверях Офиса президента и испортив табличку «президент Украины», где был государственный герб.

Теперь фракция «Слуги народа» требует созвать внеочередное заседание ВР для принятия постановления о оценке тех событий, которые произошли под Офисом президента. А заместитель министра Антон Геращенко уже обвинил во всем … конечно, Петра Порошенко. Удивительно, что еще нет фоторобота человека, похожего на Порошенко, как главного подозреваемого в поджоге герба.

Впрочем, события, произошедшие на Банковой раскололи и фейсбучное общество в вопросе, как же воспринимать вчерашний протест – как недопустимый акт вандализма, или как крайние меры, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит с судебной системой.

Часть моих друзей в Facebook пишет ататата-айайай, нельзя громить органы власти во время мирного протеста, потому что это только отпугивает людей от поддержки того, ради кого протестующие вышли, а не приближает к достижению светлой цели.

Другие напоминают, что тем, кто всю жизнь насмехался над властью и увешал стены Офиса президента картинами с депутатами-пингвинами не стоит сильно рассчитывать на сакральность власти и ее атрибутов. Так же, как не стоит размахивать флагом с надписью lex dura sed lex, если ваш родовой герб «закон что дышло, куда тыкнешь, туда и вышло».

Я не фанатка захвата органов власти и поедание бургеров в кресле чиновника, я даже посуду при скандалах не бью, впрочем я была 1 декабря 2013 на Банковой, 19 января 2014 на Грушевского и 18-20 февраля на Майдане. Я видела, как депутаты Рады через окна заходили на сессии Киевсовета, где дерибанили землю, как блокировали электрощитовую, чтобы сорвать заседание Рады и как лезли через туалет в другое окно, чтобы заседание провести. И как стреляли в окна Рады тоже видела. И все это не было совместимо с учебником по этикету.

Гнев – эмоция плохо контролируется, особенно если его альтернатива только разочарование и депрессия.

Можно долго писать посты о маргинализации Стерненко и тех, кто его поддерживает, вчерашними действиями, если не обращать внимание на контекст, в котором это происходит.

Стерненко получил приговор по делу, где главного свидетеля суд даже в глаза не видел.

В СИЗО 15 месяцев уже находится Андрей Антоненко, которого виновным без суда и следствия сделали президент, генпрокурор и министр внутренних дел. За более чем год власть не показала обществу ни одного убедительного доказательства, кроме полуразобранной подаренной мины и экспертизы походки, в которой даже английскую авторскую версию не могут показать. В то время как человека отправили под арест, приняв за доказательство мемчикы с зигующим Санта Клаусом.

Зато заместителю Офиса президента Татарову, которого подозревают в коррупции, даже подозрение не удается вручить.

У нас на прошлой неделе отменили указ об увольнении судьи Оксаны Царевич, которая не только выносила решение против оппонентов президента Януковича, за что Украину потом выплачивала компенсации по искам в ЕСПЧ, она делала виновными людей, которых и на месте преступления не было. И решением Верховного суда это признано нормальным.

А еще у нас есть Сергей Вовк и Павел Вовк, чьи имена уже сами воспринимаются как приговор суду и судебной системе. И еще у нас есть ОАСК.

Да, боже, у нас даже президент в контрах с Конституционным Судом. И когда ему кричат: «Эй, ваше решение относительно суда выглядит не очень законным», его выходят защищать сотни инфлюенсеров, которые уверяют, что это все божья роса.

А вот когда кто-то бросит петарду и разобьет стекло, то это уж так неприемлемо, что надо срочно созвать Верховную Раду. А из-за чего ее еще созвать? Не из-за дела же вагнеровцев, не из-за провала вакцинации и ужасного состояния обеспечения больниц для борьбы с коронавирусом, не из-за зарабатывания олигархов на энергетике и огромных убытках Энергоатома, не потому, что не происходит военная реформа, а солдаты гибнут под отчеты о перемирии , а потому что рядом со словами «президент Украины» появилось слово «неприличное». И его надо стереть. Публичным осуждением произошедшего.

А если бы вы стояли на Грушевского и видели, как те, кто первыми забросали беркутовцев файерами, убегают через стадион Лобановского, вы подумали бы, что так защищают идею движения в Европу нельзя? Если бы вы 1 декабря 2013 зашли в КГГА, вы бы сомневались, можно ли вот так превратить орган власти на привал? Вы ломали бы стулья и лили масло на лестницу в доме профсоюзов, куда вы зашли не совсем законно, но который стал оплотом сопротивления и куда вот-вот войдет «Беркут»?

А когда вы стояли с табличкой «Зека на нары», вас мучила совесть из-за того, что его судимости погашены? На чьей вы были стороне, когда депутаты дрались с «Грифоном», а затем с «Беркутом» в суде над Тимошенко, когда суд решил удалить их из зала, потому что они хамили?

Подозреваю, что у вас будет разный ответ в зависимости от того, насколько тема вопроса затрагивает ваши интересы и предпочтения. Мы склонны защищать свою стаю, даже когда она зарывается. И наоборот.

Когда вы смотрели на разрисованную Триумфальную арку и битые витрины парижских бутиков после протеста желтых жилетов, вы вероятно тоже были против вандализма. Потому что так разрушался ваш уютный Париж. Многие французы тоже были не в восторге. Но так или иначе это все же заставило Макрона уступить.

Я подозреваю, что многим не нравились действия “Правого сектора” или Тани Черновол на Майдане, но без них мы бы могли и дальше жевать бутерброды при Януковиче-президенте.

Нам всем было бы гораздо легче держать общественную рамку, если бы мы жили по принципу lex dura sed lex, а не закон как дышло, куда тыкнешь, туда и вышло.

И нам бы было бы гораздо проще, если бы власть прекратила применять принцип «своим все, остальным – закон».

Кстати, о власти, которая должна была не допустить битых стекол. А именно подразделениях МВД.

За последний месяц в Киеве состоялось три акции в поддержку Стерненка и каждый раз представители ведомства Арсена Авакова действовали совершенно иначе.

Первый массовый протест закончился столкновениями с полицией и задержаниями. Второй, который состоялся через несколько дней, прошел строго в рамках допустимого. И на третий раз МВД разрешило протестующим немного поджарить Офис президента.

Это можно было бы списать на чистую случайность, если бы в деталях не знать, как выстраивались отношения предыдущей власти и ведомства по улице Богомольца.

Когда у Арсена Борисовича были мирные отношения с Петром Алексеевичем, то и митинги не выходили за пределы допустимого (которое часто определялось обычной клеткой). Но, как только эти отношения давали маленькую трещину, то и ситуация сразу выходила из-под контроля. Так было со всеми протестами и прорывами во главе с Михеилом Саакашвили в 2017 году.

Все террористы прошлого года, а также удачные и не очень предохранители на митингах – тоже заставляют думать, что это не просто стечение обстоятельств, а филигранная игра на нервах одного человека. Который в прошлую пятницу опрометчиво решил заняться переделом недр на заседании Совбеза. Что, кажется, вызвало определенное беспокойство и возмущение в душах некоторых членов этого высокого органа.

И поэтому полиция в огромном количестве просидела во дворах правительственного квартала, но так и не спасла Офис президента от неканонического слова «Лох». Чтобы президент не забывал от кого зависит его спокойное пребывание в теплой ванне на четвертом этаже, пока мы будем спорить серого или бежевого оттенка таки наше «белое пальто» сегодня.