Можно рвать на себе народную рубаху, убеждая в том, что я остался своим. Но факта того, что болото – это теперь ты, это не отменяет. И в этой диспозиции остается либо принимать необходимые решения. Либо самоустраняться.

Не имеет смысла разбирать каждый тезис, сказанный Владимиром Зеленским в его ежегодном послании о состоянии внешней и внутренней политики. Фактчекеры и аналитики наверняка сделают подробный обзор всех манипуляций и несостыковок, допущенных Зеленским.

Важнее оценить сам тон, с которым Владимир Зеленский подошел к посланию. И если анализировать слова, эмоцию и саму подачу, можно прийти к выводу: президент Украины угодил в классическую ловушку популиста.

Популизм как политическое явление расцвел во всем мире более 10 лет назад. Настоящей квинтэссенцией популистской всемирной революции стада никак не победа Владимира Зеленского на выборах президента. А победа в США контрсистемного кандидата Дональда Трампа. Презревшего любые правила бизнесмена, обещавшего американцам высушить некое эфемерное вашингтонское политическое болото. Владимир Зеленский с его президентскими амбициями стал попросту одним из финальных аккордов этого изживающего себя течения. Популистом, мастерски сконструированным в олигархической телелаборатории, уловившей этот всемирный тренд.

Как и для каждого популиста, проблемы у Владимира Зеленского начались сразу после того, как он пришел к власти. И это – закономерно. Опыт популизма как политического явления доказал, что цветок популизма во всем мире смог расцвести только на удобренной другими почве. На почве экономического расцвета и стабильности, которую десятилетиями возделывали системные профессиональные политики. Популизм, если хотите, стал отображением всемирной веры в неизбежность благополучия как факта, веры в то, что оно является не результатом сложного труда – но неотъемлемой данностью современного цивилизованного мира. Результатом эдакого магического мышления человечества в развитии. Развитие настолько незыблемое, что его динамику не сможет поломать даже допущенный к рычагам управления горлопан.

С умножением глобальных вызовов, кризиса всемирной безопасности, экономической рецессии, и главное – пандемии, популизм начинает сдавать свои позиции. Вдруг оказывается, что человекоподобный генератор громких заявлений, получивший власть, попросту не справляется с искусством управления государством. Экономика падает, жертвы коронавируса множатся, противоречия внутри общества растут как снежный ком. И самое главное – обвинять в этом оказывается некого. Так как власть и бюрократическое болото – это теперь ты!

Этот трагический путь популиста сейчас проходит Владимир Зеленский. Всего за год антисистемный кандидат надежды Владимир Зеленский превратился в топ-чиновника, нагруженного ответственностью, меры которой он не представлял и которой явно не хотел. Он конечно же еще старается. Старается мобилизовать своих сторонником антиэлитарной повесткой. Рассуждениями о народовластии и о каких-то эфемерных политиках, которые всегда народ этой власти лишали. Но процесс поиска общего с народом врага проходит все сложнее. Владимир Зеленский более не продуцирует надежды. Заняв круговую оборону, оправдываясь за критику, он пытается найти ответственных за свои провалы в прошлой власти – не зря через все его послание сквозят постоянные намеки на Петра Порошенко, того, кто сдал Крым да и вообще, отсылки к якобы какому-то критическому состоянию страны, которую он возглавил в 2019 году. Зеленский критикует свою команду. Настаивает, что его собственные силовики не уделяют должного внимания теме “весенних посадок”. И вообще иногда создается впечатление, что Владимир Зеленский находится в оппозиции к власти самого Владимира Зеленского. Не зря ведь в начале он говорит о том, что предпочел бы давать послание не перед Верховной Радой, наполненной депутатами его же монобольшинства, но перед представителями народа, которые должны сидеть в зале. Как тут не вспомнить съезды КПСС, наполненные передовиками производства. И успокаивает тут только то, что пока он не требует от народа общаться непосредственно с ним посредствам писем трудовых коллективов в газету “Правда”.

В итоге выглядит послание из рук вон плохо. Не в качестве некой программы, которую страна должна совершить за ближайший год. А в качестве постоянных попыток оправдаться за провалы и переложить ответственность за них на кого-то другого, в надежде вновь ощутить утраченный нерв всенародной любви. Эпидемия? Все у нас хорошо, мрут украинцы не так интенсивно как в странах развитого капитализма. А если что где не доработано – спрашивайте с местной власти. Война? Полная победа перемирия. А его нарушения – это так, перегибы на местах. Армия? Никакого сокращения, армию мы строим ого го как. Лучше, чем в эпоху приснопамятных биллбордов. Коррупция? Силовики недорабатывают. Президент не ворует, но воруют все остальные. Экономика? Вы посмотрите, какую разруху нам оставили в 2019 году. Даже не хочется разбирать детально каждый из этих тезисов параллельной президентской реальности.

Писать о послании можно было бы еще долго. Но на фоне масштабного и всеобъемлющего кризиса, в который пикирует наше государство, можно констатировать одно: усугубляет этот кризис абсолютная неготовность президента брать на себя какую-либо ответственность. А именно ответственность и лидерство – один самых дефицитных продуктов любых кризисных времен. Аплодисменты, народная любовь, купание в обожании – слишком нестабильная политическая валюта. Можно сколь угодно ярко говорить о том, что я – за все хорошее. А за все плохое – кто-то другой. Можно рвать на себе народную рубаху, убеждая в том, что я остался своим. Но факта того, что болото – это теперь ты, это не отменяет. И в этой диспозиции остается либо принимать необходимые решения. Либо самоустраняться, пуская ситуацию на самотек. Играя президента, Владимир Зеленский решает президентом не быть. Ответственность не принимать. И как бы остро его не критиковала оппозиция, в этом он – злейший враг самому себе.