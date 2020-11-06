В Вашингтоне продолжают мирные протестные акции против политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом.

#Буквы побывали на месте событий.

Протестующие ведут себя мирно. Неподалеку от Белого дома они создали своего рода “доску почета” для Трампа, на которой прикрепили плакаты, посвященные деятельности нынешнего президента.

“Игра окончена, фашист и клоун”, – написано на одном из плакатов.

Также протестующие называют Трампа расистом, призывают бороться за свои права, выступают против использования ядерного оружия и так далее.

Как известно, во избежание последствий массовый беспорядков, вокруг Белого дома соорудили дополнительный забор из бетонных плит.

Кроме этого, в Вашингтоне заколотили фанерами окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений. Перекрыты дороги вокруг Trump Hotel.

Накануне, сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена устроили вечеринку под Белым домом.

В среду, 4 ноября, в Вашингтоне (США) у Белого дома совершили нападение с ножом. В результате инцидента пострадали четыре человека.