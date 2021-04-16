Букінгемський палац оприлюднив список членів королівської сім'ї, які будуть присутні на похороні принца Філіпа, герцога Единбурзького, чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II, який помер у віці 99 років.

Зазначається, що похорон матиме не державний, а королівський статус через пандемію коронавірусу. Провести принца в останню путь зможуть лише деякі члени королівської сім’ї та близькі друзі.

У церемонії прощання з Філіпом візьмуть участь понад 700 військових Королівського флоту, морської піхоти, британської армії та Королівських військово-повітряних сил. Хор з чотирьох осіб виконає улюблені композиції Філіпа. Після служби труну опустять у королівське сховище під державний гімн.

За труною йтимуть:

Королева Єлизавета II та Принц Уельський;

Граф Вессекс і Форфар Герцог Йоркський;

Герцог Сассекський Містер Пітер Філіпс Герцог Кембридзький;

Віцеадмірал сер Тім Лоуренс, граф Сноудон.

Члени королівської сім’ї, які відвідають панахиду у каплиці:

Герцогиня Корнуолла;

Графиня Вессекса і Форфарі;

Віконт Северн;

Леді Луїза Маунтбеттен-Віндзор;

Герцогиня Кембридзька;

Містер і місіс Майк Тиндалл;

Принцеса Беатрис, місіс Едоардо мапелло Моцці;

Едоардо Мапелло Моцці;

Принцеса Євгенія, місіс Джек Бруксбанк;

Джек Бруксбанк;

Леді Сара і містер Даніель Чатто;

Герцог Глостерский;

Герцог Кентський;

Принцеса Олександра Леді Огілві;

Спадковий принц Бадена Ландграф Гессенський принц Гогенлое-Лангенбург;

Графиня Маунтбеттен Бірманська.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбудеться 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку – початок о 15:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Відомо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу похорон герцога Единбурзького відбудеться з деякими змінами. Прощання з членом королівської родини пройде без представників громадськості.