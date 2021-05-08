Дружина 44-го президента США Барака Обами - Мішель зізналася, що турбується про расизм, з яким можуть зіткнутися її діти.

Про це повідомляє журнал People.

За словами Мішель, вона зітхнула з полегшенням після того, як суд присяжних визнав винним Дерека Шовіна у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.

Вона додала, що важливо рухатися далі після обвинувального вироку в цьому одному судовому процесі на тлі інших несправедливостей.

“Багато хто з нас все ще живе в страху, коли ми йдемо в продуктовий магазин або турбуємося, коли вигулює наших собак або дозволяємо нашим дітям отримати права”, – сказала Обама.

Колишня перша леді США зазначила, що її дочки – 19-річна Саша (Наташа) і 22-річна Малія – водять машину, і вона турбується за їх безпеку, коли вони виходять з дому.

“Вони водять машину, але кожен раз, коли вони одні сідають в авто, я турбуюся про те, яке припущення робить хтось, хто не знає про них все: той факт, що вони хороші учениці і ввічливі дівчата, але, може бути, вони включають свою музику трохи голосно. Може бути, хтось бачить їх потилицю і робить припущення”, – сказала вона.

Колишня перша леді відзначила протести проти неправомірних дій поліції і расизму, які мали місце протягом останнього року – іноді після стрілянини поліцією, – і сказала, що вони необхідні, особливо для молодих людей.

“Всі ці темношкірі люди мають значення, вони вважали за краще б не турбуватися про це. Але вони виходять на вулиці, тому що повинні. Вони намагаються змусити людей зрозуміти, що ми справжні люди. І страх, який багато хто відчуває перед стількома з нас, є ірраціональним, і він заснований на сумній і темній історії, і нам пора вийти за рамки цього”, – наголосила Мішель.

Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Колишній поліцейський визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві та в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.

Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.

Вирок повинні оголосити вже наступного місяця.