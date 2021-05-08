Про це повідомляє журнал People.
За словами Мішель, вона зітхнула з полегшенням після того, як суд присяжних визнав винним Дерека Шовіна у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда.
Вона додала, що важливо рухатися далі після обвинувального вироку в цьому одному судовому процесі на тлі інших несправедливостей.
“Багато хто з нас все ще живе в страху, коли ми йдемо в продуктовий магазин або турбуємося, коли вигулює наших собак або дозволяємо нашим дітям отримати права”, – сказала Обама.
Колишня перша леді США зазначила, що її дочки – 19-річна Саша (Наташа) і 22-річна Малія – водять машину, і вона турбується за їх безпеку, коли вони виходять з дому.
“Вони водять машину, але кожен раз, коли вони одні сідають в авто, я турбуюся про те, яке припущення робить хтось, хто не знає про них все: той факт, що вони хороші учениці і ввічливі дівчата, але, може бути, вони включають свою музику трохи голосно. Може бути, хтось бачить їх потилицю і робить припущення”, – сказала вона.
Колишня перша леді відзначила протести проти неправомірних дій поліції і расизму, які мали місце протягом останнього року – іноді після стрілянини поліцією, – і сказала, що вони необхідні, особливо для молодих людей.
“Всі ці темношкірі люди мають значення, вони вважали за краще б не турбуватися про це. Але вони виходять на вулиці, тому що повинні. Вони намагаються змусити людей зрозуміти, що ми справжні люди. І страх, який багато хто відчуває перед стількома з нас, є ірраціональним, і він заснований на сумній і темній історії, і нам пора вийти за рамки цього”, – наголосила Мішель.
Як відомо, минулого місяця суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда у травні 2020 року.
Колишній поліцейський визнаний винним за трьома пунктами звинувачення: в убивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві та в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що з необережності призвела до смерті.
Тепер Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.
Вирок повинні оголосити вже наступного місяця.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Дерека Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах.
- Генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що ексофіцер поліції Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.