Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко захворіла, тому пропустила другу репетицію на конкурсі "Євробачення" у Роттердамі.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Зазначається, що, згідно з протоколом охорони здоров’я, вона зробила ПЛР-тест на коронавірус. Наразі результат невідомий. Павленко зараз відпочиває.

“Тим часом ми чекаємо на результат тесту. Як тільки ми його отримаємо, повернемося до репетицій повним ходом”, – йдеться у повідомленні.

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Водночас сама Павленко в Instagram лаконічно повідомила, що з нею все добре. Однак співачка не записала жодного розмовного Stories.

Нагадаємо, що 9 травня український гурт Go_A провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.

Як відомо, гурт “Go_A” виступить із піснею “Шум” у першому півфіналі “Євробачення” – у вівторок, 18 травня під номером 15.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 20 травня, а фінал – у суботу, 22 травня.

“Євробачення” цього року відбудеться в Роттердамі. Нідерланди отримали право проводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на конкурсі в 2019 році. Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу.