Covid-19 Украина

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«Тайная» свадьба Меган Маркл и принца Гарри: герцоги опровергли свое заявление

Публичная свадьба герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась 19 мая 2018 года, является официальным началом их союза перед законом и церковью.

Вторник, 23 марта 2021, 20:24

Об этом заявил Стивен Бортон, который оформлял брачные документы супругов, а также представитель пары, информирует американское издание The Daily Beast.

Отметим, что в интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские заявили, что обвенчались за три дня до официальной свадьбы, которая транслировалась на весь мир. По словам герцогини, они с принцем Гарри поженились на секретной церемонии без семьи, на которой присутствовал лишь архиепископ Кентерберийский.

Меган настаивала, что в свидетельстве о браке указана именно эта особая дата, а не 19 мая.

Однако СМИ нашли копию свидетельства о браке. В документе указано, что герцоги поженились 19 мая. После этого представитель пары решил сделать официальное заявление.

По его словам, накануне помпезного свадьбы, за которой наблюдали миллионы людей со всего мира, Меган и Гарри действительно устроили себе импровизированную “свадьбу” для двоих, на которой произнесли обещания. Однако эта церемония не была официальной.

Это подтвердил и Стивен Бортон, который занимался оформлением документов пары.

“Мне очень жаль, но Меган явно озадачена и дезинформирована. Они не поженились тремя днями ранее на глазах у архиепископа Кентерберийского. То, что произошло 19 мая 2018 года на глазах миллионов людей по всему миру, было официальным свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом “, – заявил Бортон.

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