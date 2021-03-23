«Тайная» свадьба Меган Маркл и принца Гарри: герцоги опровергли свое заявление

Об этом заявил Стивен Бортон, который оформлял брачные документы супругов, а также представитель пары, информирует американское издание The Daily Beast.
Отметим, что в интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские заявили, что обвенчались за три дня до официальной свадьбы, которая транслировалась на весь мир. По словам герцогини, они с принцем Гарри поженились на секретной церемонии без семьи, на которой присутствовал лишь архиепископ Кентерберийский.
Меган настаивала, что в свидетельстве о браке указана именно эта особая дата, а не 19 мая.
Однако СМИ нашли копию свидетельства о браке. В документе указано, что герцоги поженились 19 мая. После этого представитель пары решил сделать официальное заявление.
По его словам, накануне помпезного свадьбы, за которой наблюдали миллионы людей со всего мира, Меган и Гарри действительно устроили себе импровизированную “свадьбу” для двоих, на которой произнесли обещания. Однако эта церемония не была официальной.
Это подтвердил и Стивен Бортон, который занимался оформлением документов пары.
“Мне очень жаль, но Меган явно озадачена и дезинформирована. Они не поженились тремя днями ранее на глазах у архиепископа Кентерберийского. То, что произошло 19 мая 2018 года на глазах миллионов людей по всему миру, было официальным свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом “, – заявил Бортон.
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