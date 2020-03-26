У Києві помітили чоловіка, який в масці зачепився за тролейбус і їхав мостом Патона.

Відео опублікував користувач Олександр Бондар.

Чоловік з вітерцем їхав тролейбусом №50 – це маршрут від вул. Милославська до ст. м. “Либідська”.

Варто зазначити, що за новими тимчасовими правилами, у громадському транспорті може їхати максимум 10 осіб.

У коментарях до відео користувачі жартують, що чоловік “дотримується дистанції”, “11-й пасажир”, “забув пропуск вдома”.

Придумайте название этому шедевру! Опубліковано Александром Бондарем Середа, 25 березня 2020 р.

Нагадаємо, що з 23 березня до громадського транспорту Києва може заходити лише певна категорія пасажирів і лише за спецперепустками, які видають у КМДА або районних управліннях.

Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, ​​змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.