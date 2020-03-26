Відео опублікував користувач Олександр Бондар.
Чоловік з вітерцем їхав тролейбусом №50 – це маршрут від вул. Милославська до ст. м. “Либідська”.
Варто зазначити, що за новими тимчасовими правилами, у громадському транспорті може їхати максимум 10 осіб.
У коментарях до відео користувачі жартують, що чоловік “дотримується дистанції”, “11-й пасажир”, “забув пропуск вдома”.
Придумайте название этому шедевру!
Опубліковано Александром Бондарем Середа, 25 березня 2020 р.
Нагадаємо, що з 23 березня до громадського транспорту Києва може заходити лише певна категорія пасажирів і лише за спецперепустками, які видають у КМДА або районних управліннях.
Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.
- Раніше #Букви розповідали, як виглядає спецпропуск на громадський транспорт.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.