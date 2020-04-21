На сайті Міносвіти і науки (МОН) опубліковано розклад уроків.

У відомстві зазначають, що уроки Всеукраїнської школи онлайн на YouTube МОН поступово ставатимуть інклюзивнішими.

Так, вже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри.

Також на сайті МОН з цього тижня відкрито окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн.

Графік уроків цього тижня:

  • 1 урок – 10:00
  • 2 урок – 10:30
  • 3 урок (руханка) – 11:00
  • 4 урок – 11:15
  • 5 урок – 11:45
  • 6 урок (руханка) – 12:15
  • 7 урок – 12:30

 

Раніше повідомлялося, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.