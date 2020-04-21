На сайті Міносвіти і науки (МОН) опубліковано розклад уроків.
У відомстві зазначають, що уроки Всеукраїнської школи онлайн на YouTube МОН поступово ставатимуть інклюзивнішими.
Так, вже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри.
Також на сайті МОН з цього тижня відкрито окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн.
Графік уроків цього тижня:
- 1 урок – 10:00
- 2 урок – 10:30
- 3 урок (руханка) – 11:00
- 4 урок – 11:15
- 5 урок – 11:45
- 6 урок (руханка) – 12:15
- 7 урок – 12:30
Раніше повідомлялося, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.
- Під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”,який нібито надіслав їй листа.
- Також вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи, яку ініціював Президент Володимир Зеленський, під час уроку допустила при відніманні елементарну помилку.
- Учителька географії Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.
- Під час уроку всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі, ініційованій президентом Володимиром Зеленським, 33-го президента США Гаррі Трумена зробили “Турменом”.
- Під час уроку всесвітньої історії в онлайн-школі, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, вчителька переплутала Лівонську війну з Ліванською