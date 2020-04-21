Сьогодні, 21 квітня, стартує третій тиждень роботи Всеукраїнської онлайн-школи.

На сайті Міносвіти і науки (МОН) опубліковано розклад уроків.

У відомстві зазначають, що уроки Всеукраїнської школи онлайн на YouTube МОН поступово ставатимуть інклюзивнішими.

Так, вже цього тижня до уроків, що вже вийшли раніше, поступово додаватимуть субтитри.

Також на сайті МОН з цього тижня відкрито окремий розділ, де зібрана вся інформація про Всеукраїнську школу онлайн.

Графік уроків цього тижня:

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

Раніше повідомлялося, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”.

Під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, розповіла дітям про “білого ведмедя з Антарктичного півострова”,який нібито надіслав їй листа.