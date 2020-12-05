У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що необхідно вакцинувати державним коштом усіх осіб з групи ризику. Це загалом близько 20 млн українців.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

За словами міністра, необхідно зробити щеплення коштом бюджету всім особам, що належать до групи ризику.

“Всі категорії ризику це близько 20 мільйонів осіб. Ми вважаємо, що їх треба вакцинувати і потрібно вакцинувати коштом держбюджету”, — сказав Степанов.

Йдеться про людей старше 60 років, людей з супутніми хворобами, та всіх з категорій “за професійною ознакою” (серед них освітяни та медики).

“Їх треба прищепити за рахунок бюджету, і ми вважаємо, що це буде правильно”, — наголосив міністр.

Як сповіщалося раніше, 26 листопада Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. У ньому є окрема стаття “Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” в розділі витрат на Міністерство охорони здоров’я. За цією статтею передбачено виділення 2,6 млрд гривень.

На зауваження щодо того, чи вистачить цих коштів на вакцинацію, Степанов не дав прямої відповіді, проте зазначив, що МОЗ закладало значно більшу суму — близько 15 млрд гривень.

У рамках міжнародного механізму COVAX Україна, як планується, має отримати безкоштовні вакцини проти COVID-19 обсягом, що приблизно дорівнює 20% загальної кількості населення країни, тобто близько 8 млн доз. Проте на кожну людину, що отримуватиме вакцину, треба дві дози. Тобто цього обсягу вистачить на 4 млн громадян.