242 тисячі гривень на місяць – в «Укрзалізниці» відповіли на запит #Букв щодо зарплати Сергія Лещенка

російсько-українська війна
18:21 Окупанти готові платити по 20 тисяч доларів, щоб втекти з війни – СБУ
17:59 РФ платить «дуже високу ціну» за війну в Україні — Байден
17:39 Чехія планує обмежити навчання в університетах для росіян і білорусів
17:26 США передадуть Україні ППО та HIMARS у новому пакеті допомоги на суму 800 млн доларів — Байден
16:41 Реальні доходи росіян досягли максимального падіння з 2015 року
16:01 Провал Росії на острові Зміїний свідчить, що Україна може дати відсіч — Джонсон
16:00 Відтепер українці можуть оформити паспортні документи у Варшаві
15:29 Суд наклав арешт на корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій – СБУ
15:10 З ними у нас немає таких проблем, як з Україною: Путін про бажання Швеції та Фінляндії стати членами НАТО
15:07 Росіяни силою змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни — «Енергоатом»
15:05 Україна почала експорт електроенергії в Європу
Партнерський матеріал
15:02 Особливості лазерної епіляції в EpiLaser
14:35 На Закарпатті двоє чоловіків сховалися за завісою у мікроавтобусі, аби перетнути кордон
14:28 «Є небезпека загрози з моря»: У ДСНС пояснили, чому не будуть відкриватися пляжі на Одещині
14:26 Хто такий Чмоня: як російський військовий став мемом
14:14 Литві нададуть 55 млн євро на укріплення кордону з Білоруссю
14:01 Запобігання загрозам у кіберпросторі: що робити, якщо відкрили посилання з вірусом – Держспецзв’язку
13:29 Очільниця МЗС Великої Британії вважає, що Україна може відвоювати всі свої території
13:23 Окупанти вранці тричі обстріляли Чернігівщину з території РФ
13:13 У Румунії 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок
13:11 Поляки майже завершили будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні
12:50 Під час виходу з Сєвєродонецька не загинув жоден український воїн – Гайдай
12:36 У Чернігівській області затримали агента, який збирав дані про позиції ЗСУ
12:14 Президент Польщі сумнівається, що Білорусь офіційно вступить у російсько-українську війну на боці РФ
12:07 Перша партія закуплених у Великій Британії вантажівок ЗСУ вирушає в Україну – Порошенко
12:07 Європейський суд із прав людини вимагає не допустити виконання смертної кари в «ДНР» для двох полонених британців
12:04 Український борщ можуть внести до культурної спадщини ЮНЕСКО вже 1 липня
11:41 СБУ встановила деталі ракетного обстрілу ТЦ «Амстор» у Кременчуці
11:38 ЗСУ вибили росіян зі Зміїного — ОК «Південь»
11:35 Китайська компанія Honor призупинила офіційні постачання товарів до РФ
11:15 У Польщі зібрали перший мільйон злотих на Bayraktar TB2 для українських захисників
10:57 Обстріл багатоповерхівки у Миколаєві: кількість жертв зросла до 6

242 тисячі гривень на місяць – в «Укрзалізниці» відповіли на запит #Букв щодо зарплати Сергія Лещенка

Пресслужба АТ "Укрзалізниці" відповіла на запит #Букв щодо заробітної плати члена наглядової ради компанії Сергія Лещенка. Сума становить 242 тисячі гривень на місяць без вирахування податків.

Четвер, 30 червня 2022, 18:41
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялось раніше, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 No 1788-р “Питання наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця”, зокрема, обрано кандидатуру переможця відбору на посаду члена наглядової ради Лещенка Сергія Анатолійовича як представника держави.

7 червня 2022 року #Букви, згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернулися із запитом до державного АТ “Укрзалізниця” та Офісу президента щодо того, який розмір заробітної плати, премій, надбавок, інших виплат, передбачено для члена наглядової ради АТ “Укрзалізниця” та радника Офісу президента Лещенка Сергія Анатолійовича. Тоді обидва відомства проігнорували запити. До того відповідні запити також неодноразово ігнорувався.

Повторний запит #Букви надіслали 29 червня і наступного дня отримали відповідь, написаний головною бухгалтеркою АТ “Укрзалізниця”. Згідно з відповіддю, кожного календарного року, протягом якого член Наглядової ради виконує свої функції, він отримує 2 905 584 гривень (до нарахування податків). Щомісячно виходить 242 тисячі гривень.

Наголошується, що члени НР не отримують жодних додаткових виплат, премій або надбавок. Зазначена сума є єдиним заробітком Сергія Лещенка та його колег.

Також, згідно з відповіддю на запит від Офісу президента, Сергій Лещенко працює позаштатним радником Андрія Єрмака на безоплатній основі – він не отримує заробітної плати в ОП.

Теги: війна, зарплата Лещенка, російсько-українська війна, Сергій Лещенко, Укрзалізниця

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook