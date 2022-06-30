242 тисячі гривень на місяць – в «Укрзалізниці» відповіли на запит #Букв щодо зарплати Сергія Лещенка

Пресслужба АТ "Укрзалізниці" відповіла на запит #Букв щодо заробітної плати члена наглядової ради компанії Сергія Лещенка. Сума становить 242 тисячі гривень на місяць без вирахування податків.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялось раніше, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 No 1788-р “Питання наглядової ради акціонерного товариства “Українська залізниця”, зокрема, обрано кандидатуру переможця відбору на посаду члена наглядової ради Лещенка Сергія Анатолійовича як представника держави.

7 червня 2022 року #Букви, згідно з Законом України “Про доступ до публічної інформації”, звернулися із запитом до державного АТ “Укрзалізниця” та Офісу президента щодо того, який розмір заробітної плати, премій, надбавок, інших виплат, передбачено для члена наглядової ради АТ “Укрзалізниця” та радника Офісу президента Лещенка Сергія Анатолійовича. Тоді обидва відомства проігнорували запити. До того відповідні запити також неодноразово ігнорувався.

Повторний запит #Букви надіслали 29 червня і наступного дня отримали відповідь, написаний головною бухгалтеркою АТ “Укрзалізниця”. Згідно з відповіддю, кожного календарного року, протягом якого член Наглядової ради виконує свої функції, він отримує 2 905 584 гривень (до нарахування податків). Щомісячно виходить 242 тисячі гривень.

Наголошується, що члени НР не отримують жодних додаткових виплат, премій або надбавок. Зазначена сума є єдиним заробітком Сергія Лещенка та його колег.

Також, згідно з відповіддю на запит від Офісу президента, Сергій Лещенко працює позаштатним радником Андрія Єрмака на безоплатній основі – він не отримує заробітної плати в ОП.