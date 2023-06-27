27 червня народився Денис ("Редіс") Прокопенко – командир бригади "Азов", який став на захист країни добровольцем у 2014 році. У березні 2022 року бійця відзначено званням "Герой України", коли разом із побратимами він воював в Маріуполі та оборонявся на "Азовсталі".

Джерело: #Букви.

Захисник дуже рано втратив батька. Відомо, що його дідусь брав участь у російсько-фінській війні (1939-1940 роки) і повернувся живим.

Майбутній військовий із дитинства захоплювався спортом, але навчатися пішов на викладача англійської та німецької до Київського національного лінгвістичного університету. Він – один з активних уболівальників футбольного клубу “Динамо” (Київ).

У віці 22 років у складі Окремого загону спеціального призначення “Азов” став захищати Україну проти російської агресії. За проявлені лідерські якості його призначили командиром взводу, роти, а згодом і батальйону. У вересні 2017 року він був призначений командиром “Азов”.

У 2019 році, на День Незалежності під час вручення ордена Богдана Хмельницького III ступеня не виконав військове привітання президенту Володимиру Зеленському. В “Азові” пізніше пояснили, що за статутом ЗСУ честь віддають лише військовим, а не цивільним.

У нього є дружина – Катерина Прокопенко, з якою він познайомився у 2015 році. Вона до повномасштабного вторгнення Росії працювала ілюстраторкою, але від 24 лютого стала займатися волонтерством.

Денис Прокопенко разом з іншими захисниками тримав оборону Маріуполя та “Азовсталі”. Гарнізон утримував “Азовсталь” з 18 березня до 20 травня 2022 року. Після цього бійці отримали наказ – припинити оборону.

“Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста”, – повідомляв у відеозверненні командир бригади “Азов”.

Протягом 86 днів українські захисники тримали оборону, зокрема підрозділи морської піхоти та бригади “Азов”, Нацгвардії, Прикордонної служби, поліції.

Катерина Прокопенко працювала з міжнародними та українськими організаціями та у Ватикані зустрічалася із Папою Римським. Вона з рештою сімей “азовців” сприяла тому, щоб відбувся обмін полоненими.

“Редіс” був звільнений з полону 21 вересня разом з іншими 214 військовими. Проте умовою було те, що до кінця війни не повернеться до України. Звільнені командири залишатимуться в Туреччині під особистою протекцією президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Серед них командир бригади “Азов”, його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (“Волина”), старший офіцер “Азова” Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега.