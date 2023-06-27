Джерело: #Букви.
Захисник дуже рано втратив батька. Відомо, що його дідусь брав участь у російсько-фінській війні (1939-1940 роки) і повернувся живим.
Майбутній військовий із дитинства захоплювався спортом, але навчатися пішов на викладача англійської та німецької до Київського національного лінгвістичного університету. Він – один з активних уболівальників футбольного клубу “Динамо” (Київ).
У віці 22 років у складі Окремого загону спеціального призначення “Азов” став захищати Україну проти російської агресії. За проявлені лідерські якості його призначили командиром взводу, роти, а згодом і батальйону. У вересні 2017 року він був призначений командиром “Азов”.
У 2019 році, на День Незалежності під час вручення ордена Богдана Хмельницького III ступеня не виконав військове привітання президенту Володимиру Зеленському. В “Азові” пізніше пояснили, що за статутом ЗСУ честь віддають лише військовим, а не цивільним.
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У нього є дружина – Катерина Прокопенко, з якою він познайомився у 2015 році. Вона до повномасштабного вторгнення Росії працювала ілюстраторкою, але від 24 лютого стала займатися волонтерством.
Денис Прокопенко разом з іншими захисниками тримав оборону Маріуполя та “Азовсталі”. Гарнізон утримував “Азовсталь” з 18 березня до 20 травня 2022 року. Після цього бійці отримали наказ – припинити оборону.
“Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров’я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста”, – повідомляв у відеозверненні командир бригади “Азов”.
Протягом 86 днів українські захисники тримали оборону, зокрема підрозділи морської піхоти та бригади “Азов”, Нацгвардії, Прикордонної служби, поліції.
Катерина Прокопенко працювала з міжнародними та українськими організаціями та у Ватикані зустрічалася із Папою Римським. Вона з рештою сімей “азовців” сприяла тому, щоб відбувся обмін полоненими.
“Редіс” був звільнений з полону 21 вересня разом з іншими 214 військовими. Проте умовою було те, що до кінця війни не повернеться до України. Звільнені командири залишатимуться в Туреччині під особистою протекцією президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Серед них командир бригади “Азов”, його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (“Волина”), старший офіцер “Азова” Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега.
- Колишній командир полку “Азов”, військовослужбовець Андрій Білецький розповів про стан здоров’я та психологічний стан повернених з російського полону захисників Маріуполя, “азовців”, і про спілкування з трьома військовими командирами – Денисом Прокопенком (позивний – “Редис”), Святославом Паламарем (позивний – “Калина”) та “Апісом” (ім’я невідоме).
- На початку 2022 року командування маріупольського гарнізону проголосило гасло “АЗОВ − це вся Україна”. У практичній площині цей заклик втілено у створенні нових формувань в українській армії. Зазвичай, їх називають “азовськими” підрозділами — як та де воюють українські націоналісти?