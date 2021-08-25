30 та 31 серпня, в останні дні евакуації людей з аеропорту Кабула, США заберуть, в першу чергу, своїх військовослужбовців. Наразі таких понад 5 тисяч.

Про це повідомили під час брифінгу в міністерстві оборони США.

У відомстві пояснили, що в останні дні пріоритет буде за американськими військовими та військовою технікою. За інформацією речника Пентагону Джона Кірбі, в евакуації людей з аеропорту беруть участь 5,4 тисячі американських військових.

Генерал-майор Вільям Тейлор повідомив, що наразі в аеропорту Кабула понад 10 тисяч осіб чекають на евакуацію.

Протягом останньої доби з Кабула вдалося вилетіти 90 американським літакам. Також було здійснено багато міжнародних рейсів. Інші країни евакуювали понад 19 тисяч осіб протягом 24 серпня.

Наразі загальна кількість евакуйованих осіб – 88 тисяч.

Орієнтовно, з аеропорту Кабула вилітає один рейс кожні 39 хвилин.

Члени країн “Великої сімки” (G7) ухвалили спільний план дій щодо протидії “Талібану” та вирішення конфлікту в Афганістані. Одна з вимог – дозволити безпечну евакуацію громадян з аеропорту Кабула після 31 серпня.

Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.