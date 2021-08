#Букви відтворюють хронологію подій та розповідають про причини активізації бойових дій.

15 квітня 2021 року Президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року. Про це він повідомив на брифінгу в Білому Домі.

Внаслідок військових дій на території Афганістану за 20 років загинули близько 2,3 тисяч американських солдатів. На військові дії США витратили понад 2 трлн доларів.

11 вересня – кінцева дата, до якої американських військових треба вивести у повному складі. Байден сказав, що немає сенсу говорити про продовження цього терміну чи його перенесення. На думку Байдена, безглуздо далі витрачати гроші та час, намагаючись створити ідеальні умови для виведення американських військових.

Трохи згодом Пентагон уточнив , що основний контингент американських військових планується вивести до липня. А Президент США Джо Байден на брифінгу уточнив , що повний вивід військ закінчиться до 30 серпня.

Наприкінці червня представник Пентагону в коментарі Fox News додатково повідомив , що США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані — задля захисту дипломатів.

Терористичне угруповання “Талібан” швидко відреагувало на вивід американського контингенту та с кінця липня проводить операцію з захоплення міст Афганістану.

За повідомленнями Reuters, тільки за період з 6 по 11 серпня таліби захопили 8 афганських міст на півночі, південному сході та півдні країни.

11 серпня американська розвідка заявила, що бойовики “Талібану” мають змогу захопити Кабул — столицю Афганістану — за три місяці. Американське видання The Washington Post, посилаючись на інсайдера з Пентагону, інформує, що, на думку розвідки, таліби мають змогу ізолювати Кабул протягом 30 днів, а через 90 днів – захопити. Наразі під контролем талібів дев’ять столиць провінцій Афганістану. Часто місцеві мешканці навіть не чинять спротив, оскільки бояться помсти з боку талібів, якщо ті врешті захоплять їх місто.

За словами інсайдера, якщо таліби перестануть так швидко захоплювати столиці провінцій, прогноз розвідки переглянуть. Однак наразі перспективи невтішні.

31 липня “Талібан” вступив в зіткнення з урядовими військами Афганістану, намагаючись захопити міста Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар. За повідомленнями ВВС , таліби швидко захопили населені пункти в сільській місцевості, а також кілька контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Іраном та Пакистаном.

Наступного дня таліби ракетами обстріляли аеропорт Кандагара, що знаходиться на півдні країни. Польоти були припинені.

У вівторок, 3 серпня, “Талібан” захопив дев’ять з десяти районів провінції Гільменд, що на півдні Афганістану. Як повідомляє агенція АР, командувач афганськими урядовими силами в провінції Гільменд генерал Самі Садат закликав жителів районів, які контролюють бойовики, евакуюватися. Він не назвав можливих шляхів, однак додав, що заплановано нові авіаудари.

Того ж дня, “Талібан” влаштував теракт в центрі Кабулу, столиці Афганістану. За повідомленням Reuters , головною метою талібів був міністр оборони Афганістану Бісміла Хан Моххамаді.

Вибух стався неподалік від дипломатичних корпусів, жвавої ринкової площі, де знаходиться безліч урядових будівель (в тому числі президентський палац та резиденція міністра оборони країни Моххамаді). Внаслідок теракту було поранено двох мирних мешканців та співробітника служби безпеки. Мініст оборони не постраждав.

Також біля резиденції міністра оборони стала перестрілка, внаслідок якої загинули не менш як 8 мирних мешканців, ще 20 – поранені.

5 серпня бойовики “Талібану” почали активно атакувати афганські провінційні міста у відповідь на авіаудари американських військових, які намагались захистити місцевих мешканців.

Як повідомляє Reuters, спершу головною метою “Талібану” були міста Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар, але після американських авіаударів вони змінили цілі та атакували сільські райони.

Представник “Талібану” Сухаїл Шахін сказав, що терористи продовжують політику контролю над сільськими територіями та запровадження там ісламського шаріату, а не зосереджуються на містах.

Пентагон сподівався, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом двох тижнів. Але графік виведення військ може змінитися, якщо “Талібан” буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Наступного дня бойовики “Талібану” захопили столицю провінції Німруз, місто Зерандж, де бракувало підтримки з боку афганських військових. Після цього вони повідомили про вбивство речника афганського уряду в Кабулі Дави Хана Мінапала.

Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon.

Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1

— TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021