#Букви відтворюють хронологію подій та розповідають про причини активізації бойових дій.

15 квітня 2021 року Президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року. Про це він повідомив на брифінгу в Білому Домі.

Внаслідок військових дій на території Афганістану за 20 років загинули близько 2,3 тисяч американських солдатів. На військові дії США витратили понад 2 трлн доларів.

11 вересня – кінцева дата, до якої американських військових треба вивести у повному складі. Байден сказав, що немає сенсу говорити про продовження цього терміну чи його перенесення. На думку Байдена, безглуздо далі витрачати гроші та час, намагаючись створити ідеальні умови для виведення американських військових.

Трохи згодом Пентагон уточнив , що основний контингент американських військових планується вивести до липня. А Президент США Джо Байден на брифінгу уточнив , що повний вивід військ закінчиться до 30 серпня.

Наприкінці червня представник Пентагону в коментарі Fox News додатково повідомив , що США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані — задля захисту дипломатів.

Терористичне угруповання “Талібан” швидко відреагувало на вивід американського контингенту та с кінця липня проводить операцію з захоплення міст Афганістану.

За повідомленнями Reuters, тільки за період з 6 по 11 серпня таліби захопили 8 афганських міст на півночі, південному сході та півдні країни.

11 серпня американська розвідка заявила, що бойовики “Талібану” мають змогу захопити Кабул — столицю Афганістану — за три місяці. Американське видання The Washington Post, посилаючись на інсайдера з Пентагону, інформує, що, на думку розвідки, таліби мають змогу ізолювати Кабул протягом 30 днів, а через 90 днів – захопити. Наразі під контролем талібів дев’ять столиць провінцій Афганістану. Часто місцеві мешканці навіть не чинять спротив, оскільки бояться помсти з боку талібів, якщо ті врешті захоплять їх місто.

За словами інсайдера, якщо таліби перестануть так швидко захоплювати столиці провінцій, прогноз розвідки переглянуть. Однак наразі перспективи невтішні.

Хронологія захоплення “Талібаном” населених пунктів Афганістану

31 липня “Талібан” вступив в зіткнення з урядовими військами Афганістану, намагаючись захопити міста Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар. За повідомленнями ВВС , таліби швидко захопили населені пункти в сільській місцевості, а також кілька контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Іраном та Пакистаном.

Наступного дня таліби ракетами обстріляли аеропорт Кандагара, що знаходиться на півдні країни. Польоти були припинені.

У вівторок, 3 серпня, “Талібан” захопив дев’ять з десяти районів провінції Гільменд, що на півдні Афганістану. Як повідомляє агенція АР, командувач афганськими урядовими силами в провінції Гільменд генерал Самі Садат закликав жителів районів, які контролюють бойовики, евакуюватися. Він не назвав можливих шляхів, однак додав, що заплановано нові авіаудари.

Того ж дня, “Талібан” влаштував теракт в центрі Кабулу, столиці Афганістану. За повідомленням Reuters , головною метою талібів був міністр оборони Афганістану Бісміла Хан Моххамаді.

Вибух стався неподалік від дипломатичних корпусів, жвавої ринкової площі, де знаходиться безліч урядових будівель (в тому числі президентський палац та резиденція міністра оборони країни Моххамаді). Внаслідок теракту було поранено двох мирних мешканців та співробітника служби безпеки. Мініст оборони не постраждав.

Також біля резиденції міністра оборони стала перестрілка, внаслідок якої загинули не менш як 8 мирних мешканців, ще 20 – поранені.

5 серпня бойовики “Талібану” почали активно атакувати афганські провінційні міста у відповідь на авіаудари американських військових, які намагались захистити місцевих мешканців.

Як повідомляє Reuters, спершу головною метою “Талібану” були міста Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар, але після американських авіаударів вони змінили цілі та атакували сільські райони.

Представник “Талібану” Сухаїл Шахін сказав, що терористи продовжують політику контролю над сільськими територіями та запровадження там ісламського шаріату, а не зосереджуються на містах.

Пентагон сподівався, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом двох тижнів. Але графік виведення військ може змінитися, якщо “Талібан” буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Наступного дня бойовики “Талібану” захопили столицю провінції Німруз, місто Зерандж, де бракувало підтримки з боку афганських військових. Після цього вони повідомили про вбивство речника афганського уряду в Кабулі Дави Хана Мінапала.

Video shows a vehicle that was attacked by gunmen affiliated with the Taliban at Darul Aman Road in Kabul this afternoon. Dawa Khan Menapal, head of the Afghan government's media and information center, was killed in the attack. pic.twitter.com/XIs8LkgkI1 — TOLOnews (@TOLOnews) August 6, 2021

Американський телеканал CNN повідомив , що Зарандж став першою столицею провінції, яку вдалося захопити “Талібану”. У місті таліби взяли під контроль офіс губернатора, штаб-квартиру поліції та пости біля іранського кордону.

7 серпня бойовики “Талібану” оголосили про захоплення столиці провінції Джаузджан. Місто Шеберган не витримало навіть 24 години оборони. Це друга столиця провінції, яку талібам вдалося захопити за два дні, повідомило видання The New York Times. Афганські військові зуміли утримати контроль над штабом армії та аеропортом біля міста. Але більша частина провінції, що розташована на кордоні з Туркменістаном знаходиться під контролем бойовиків “Талібану”.

8 серпня військові США завдали авіаударів по позиціях бойовиків Талібану в місті Шеберган. Вдалося ліквідувати понад 200 бойовиків, інформував речник міністерства оборони Афганістану Фавад Аман у Twitter .

#Details: More than 200 terrorist Taliban were killed in #Cheberghan city after Air Forces targeted their gathering and hideouts today evening. A large amount of their weapons and ammunition and more than 100s of their vehicles were destroyed as a result of the airstrikes. — Fawad Aman (@FawadAman2) August 7, 2021

Водночас, за повідомленням Al Jazeera , таліби захопили столицю ще однієї провінції – місто Кундуз. Воно стало третьою столицею провінції, яку захопили за три останні дні.

Бойовики захопили штаб поліції, резиденцію губернатора і в’язницю. Органи охорони здоров’я Кундуза заявили про 14 загиблих внаслідок боїв. Серед них жінки й діти. До лікарні також доставили понад 30 поранених.

Того ж дня, за повідомленням Reuters , таліби захопили столицю провінції Сар-е-Пуль на півночі країни.

Впродовж 8-11 серпня таліби захопили столиці ще чотирьох провінцій, сповіщало Reuters .

Так, 8 серпня таліби захопили місто Талокан – столицю північної провінції Такхар. Наступного дня було захоплено Айбак – столицю північної провінції Саманган.

10 серпня “Талібан” захопив столицю центральної провінції Баглан – місто Пуль-Е-Хумрі. А 11 серпня було захоплено Фаїзабад, столицю провінції Бадашхан, що розташована на північному сході Афганістану.

США намагалися допомогти 10 серпня урядовим військам з повітря, повідомляє Reuters .

У Пентагоні пояснили, що американські військові, яких майже не залишилося в Афганістані, підтримують афганські сили за допомогою “оборонних повітряних ударів”.

“Атаки з боку Талібану несуть лише кровопролиття, затягування конфлікту і відштовхування від талібів афганського народу… Ми шоковані численними повідомленнями про порушення Талібаном прав людини, зокрема проникненням у будівлі неурядових організацій та використання мирних жителів, як живого щита”, – пояснили в Міноборони США.

У Пентагоні закликали Талібан “зупинити свої операції та почати врегульовувати конфлікт шляхом переговорів”.

Також стало відомо, що солдати з Росії, Таджикистану та Узбекистану використовували нову російську вогнепальну зброю, вогнемети та ракетні установки типу “земля-повітря” у військових навчаннях, які завершилися у вівторок та відбувалися за 20 км від кордону між Таджикистаном та Афганістаном. Навчання проходили біля тих територій Афганістану, де таліби захопили кілька провінцій.

Станом на кінець 10 серпня, мапа бойових дій виглядала наступним чином.

Червоним позначені міста, що були захоплені “Талібаном”, помаранчевим – ті, що знаходяться під загрозою захоплення, а жовтими – міста в облозі бойовиків “Талібану”. Хрестиками позначено прикордонні пропускні пункти, які контролюють таліби.

Реакція на вивід військ США та військову операцію “Талібану”

Президент Афганістану Ашраф Гані, коментуючи рішення США вивести союзні війська з території його країні, сказав, що місцеві жителі не хочуть влади “Талібану” після виходу американських військових.

“На Афганістан чекає складне майбутнє, оскільки президент Байден наказав невеликій кількості американських військ, які залишилися, залишити країну до 11 вересня, 20-ї річниці терактів, які спровокували американську присутність. Більшість афганських експертів були здивовані рішенням Байдена про виведення. Ті, хто роками стежив за конфліктом, прогнозують, що результатом буде або крах уряду на чолі з президентом Ашрафом Гані, або громадянська війна, коли таліби намагатимуться повернути владу. Головне питання полягає в тому, чи зможуть афганські сили безпеки відбити атаки талібів без американських військ”, — писало тоді американське видання The Washington Post .

Афганські чиновники заявили, що поважають рішення США щодо виведення військ та не вважають, що від них відвернулися. Однак вони були здивовані швидкими темпами вивод і сподівалися на продовження мирного діалогу з талібами.

“Люди не хочуть талібів. Запитайте людей, які пережили їх правління… Таліби посилюють насильство скрізь. Вони вбивають… Насамперед жінок”, – сказав президент Афганістану.

Ашраф Гані також вважає, що їхні військові можуть утримувати Кабул та простояти талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому він визнав, що США виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – погодилися вивести війська.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив , що якщо талібам вдасться захопити Афганістан, то країна перетворяться на покинуте місце.

“Афганістан, який не поважає права свого народу, Афганістан, який здійснює звірства проти власного народу, стане знедоленою, покинутою країною”, – сказав Блінкен.

Своєю чергою Китай намагається зайняти місце США в Афганістані та почав домовлятися з “Талібаном”. За повідомленнями The New York Times , міністр закордонних справ Китаю Ван I заявив про намір продовжувати й розширювати співпрацю з афганським народом та допомагати в досягненні миру, аби “боротися з терористичними організаціями”. У відповідь таліби сказали представникам КНР, що афганська територія не буде використана для “створення погрози безпеці іншої країни”.

“Пекін пообіцяв талібам фінансування на відновлення країни й навіть можливе приєднання Афганістану до повномасштабного проєкту Китайсько-пакистанського економічного коридору, який дасть можливість полегшити процес транспортування вантажів для афганців”, – додали у виданні.

Перший раунд переговорів між КНР та “Талібаном” відбувся в середу, 28 липня, в місті Тяньцзінь. Китайський представник назвав “Талібан” “ключовою військово-політичною силою в Афганістані” й висловив сподівання на те, що “Талібан” може “зіграти важливу роль в процесі примирення й відновлення країни”.

Китайські офіційні представники й раніше зустрічалися з представниками “Талібану”. Зокрема, в Пекіні у 2019 році, але не на такому високому рівні та не настільки публічно.

Після активізації бойовиків “Талібану” наприкінці липня, на територію США почали прибувати перші біженці з Афганістану. Це люди, які допомагали американському уряду та американським військовим під час 20-річної війни. Вони потрапили до США зі своїми родинами. Загалом прибуло 200 афганців. Білий дім планує евакуювати до 2500 осіб.

В матеріалі CNN , який вийшов після активізації талібів, йдетться, що Президент США Джо Байден не збирається припиняти виведення американських військ з Афганістану попри масштабний наступ “Талібану” на територію країни.

У Пентагоні визнали, що ситуація в Афганістані складна, оскільки таліби захоплюють нові території країни. Однак скасовувати виведення американських військ з території Афганістану не будуть.

“20-та річниця терактів 11 вересня наступного місяця запам’ятається не стільки США, які нарешті вийдуть з тривалої війни, скільки “Талібаном”, який повернув собі величезні території Афганістану”, – йдеться в матеріалі .

Варіант щодо відмови Байдена виводити американські війська з Афганістану в США навіть не розглядають та вважають “малоймовірним”.

Питання також підіймали в ООН – заступник постійного представника США в ООН Річард Міллс закликав “Талібан” припинити наступ, натомість продовжити врегулювання конфлікту й захистити інфраструктуру та населення Афганістану.

Спеціальна представниця та голова Місії ООН для сприяння Афганістану Дебора Лайонс поставила під сумнів прагнення “Талібану” до політичного врегулювання. Під час засідання Радбезу ООН вона зазначила, що війна “вступила в смертоноснішу й більш руйнівну фазу”. Через наступ талібів впродовж останнього місяця в Афганістані вбили тисячу мирних жителів.

“Сторона, яка щиро прагне до врегулювання ситуації шляхом переговорів, не допускатиме такої кількості жертв серед мирного населення, тому що вона розуміє, що чим більше проллється крові, тим складнішим буде процес примирення”, – пояснила чиновниця.

Також Лайонс додала , що бойові дії в Афганістані наразі нагадують ситуацію в Сирії чи Сараєво.

Постійний представник Афганістану в ООН Гулам Ісакзай закликав Радбез зробити щось, аби “не допустити катастрофічну ситуацію”.

“Ми стурбовані повідомленнями та ситуаціями, які свідчать про грубі порушення прав людини з боку талібів та їх спільників, іноземних терористів, майже на половині території нашої країни, і ми надзвичайно занепокоєні безпекою людей в містах, на які нападають таліби”, – сказав він.

На його думку, якщо таліби перейшли в наступ – це свідчить про їх прагнення перетворити Афганістан на “притулок для транснаціонального тероризму”.

7 серпня посольства США та Великої Британії закликали своїх громадян терміново залишити територію Афганістану комерційними авіарейсами. Це пов’язано зі стрімким наступом талібів. Повідомлення з’явилися після того, як стало відомо про захоплення міста Шеберган бойовиками “Талібану”.

“Враховуючи умови безпеки в умовах виведення американських військ, можливості посольства щодо надання допомоги громадянам США в Афганістані дуже обмежені навіть в Кабулі”, – пояснили в посольстві США в Кабулі.