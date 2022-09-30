Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зазначається, що брифінг розпочнеться о 19:00 за київським часом. При цьому, тема виступу генсека НАТО не оголошується: “У п’ятницю, 30 вересня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ”, — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що 30 вересня за підсумками засідання РНБО Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Раніше цього ж дня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.