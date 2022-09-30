Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Зазначається, що брифінг розпочнеться о 19:00 за київським часом. При цьому, тема виступу генсека НАТО не оголошується: “У п’ятницю, 30 вересня 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе брифінг для ЗМІ”, — йдеться у повідомленні.
Варто зауважити, що 30 вересня за підсумками засідання РНБО Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заяву на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
Раніше цього ж дня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що люди так званих “ДНР” та “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей стають назавжди громадянами РФ. А також закликав Київ повернутися за стіл переговорів.
- У Європейському парламенті засудили організацію так званих “референдумів” на тимчасово окупованих Росією територіях України, назвавши їх “російським відчаєм”. Водночас парламентарі пообіцяли запровадити санкції проти причетних до організації незаконного “голосування”.
- Російська сторона планувала наполягати на публічній заяві НАТО щодо відмови прийняти Україну до Альянсу. Відповідну заяву оприлюднив глава російської делегації в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Костянтин Гаврилов.
- Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко застеріг НАТО щодо розміщення ядерного озброєння поблизу російського кордону. За його словами, якщо це відбудеться — Москві доведеться “вжити відповідних заходів”.