Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Асоціація саперів України”.

Усі ці території підлягають гуманітарному розмінуванню, яке можливе лише після завершення війни. Зазначається, що підозрювані та підтверджені райони забруднені вибухонебезпечними предметами.

“Цей тягар також ляже на плечі українців…”, — зазначають у громадській організації.

Водночас 18 березня у селі Лоцкине загинув 16-річний хлопець . Причина — розірвання ворожої протитанкової міни.