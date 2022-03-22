Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Асоціація саперів України”.
Усі ці території підлягають гуманітарному розмінуванню, яке можливе лише після завершення війни. Зазначається, що підозрювані та підтверджені райони забруднені вибухонебезпечними предметами.
“Цей тягар також ляже на плечі українців…”, — зазначають у громадській організації.
Наприклад, раніше біля Запорізької атомної електростанції знайшли багато нерозірваних мін, які несуть небезпеку.
Водночас 18 березня у селі Лоцкине загинув 16-річний хлопець. Причина — розірвання ворожої протитанкової міни.
Також в екопарк Фельдмана щодня літають міни, снаряди, бомби. Тварини гинуть не тільки від ударів, але й від стресу.
- Нагадаємо, що армія РФ вкотре порушує міжнародні правила ведення війни. Так, у Краматорську російські солдати застосували заборонені фосфорні боєприпаси.
- Зокрема у Російській Федерації заявили, що випустили низку “гіперзвукових” ракет по об’єктах на заході України, ймовірно, це були “Кинджали”.
- За інформацією Генерального штату Збройних сил України, суттєвих змін у положенні та характері дій сил оборони немає. Водночас ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони протягом 21 березня продовжували завдати ударів ворогу, який намагався утримати тимчасово зайняті території України.