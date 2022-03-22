Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Асоціація саперів України”.

Усі ці території підлягають гуманітарному розмінуванню, яке можливе лише після завершення війни. Зазначається, що підозрювані та підтверджені райони забруднені вибухонебезпечними предметами.

“Цей тягар також ляже на плечі українців…”, — зазначають у громадській організації.

Фото: Асоціація саперів України

Водночас 18 березня у селі Лоцкине загинув 16-річний хлопець. Причина — розірвання ворожої протитанкової міни.
Також в екопарк Фельдмана щодня літають міни, снаряди, бомби. Тварини гинуть не тільки від ударів, але й від стресу.