Відповідну заяву оприлюднено на фейсбук-сторінці ініціативи адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану ГО “Адвокатська дорадча група”.

Як повідомлялося раніше, 2 січня виконувач обов’язків директора Держбюро розслідувань призначила Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника глави бюро, керівником відділу з розслідування “справ Майдану”.

Адвокати зазначили, що призначення відбулося не за процедурою. До того ж, Буряк не має досвіду роботи в цьому напрямі.

“Призначення відбулось максимально закрито й непрозоро. Невідомо за якими критеріями відбувся вибір керівника і чому на таку важливу посаду призначено саме О.Буряка. Він не має досвіду роботи зі справами Майдану, досягнень в інших справах, зате є сумнівна репутація“, — йдеться в заяві.

Крім того, правозахисники нагадали, що Буряк фігурує у відомих записах з службового кабінету голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, які раніше оприлюднило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

“З них випливає, що Павло Вовк перебуває у настільки тісних дружніх стосунках з Буряком, що може “за дзвінком” отримати від ДБР потрібне рішення чи слідчу дію. Зокрема, на плівках зафіксовано розмову Павла Вовка стосовно справи про призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР. Нагадуємо, що негласні слідчі (розшукові) дії, внаслідок яких отримані ці записи проводились саме при розслідуванні справи Майдану. Окрім того, ряд суддів Окружного адмінсуду є фігурантами ключових справ щодо розгонів Майдану та винесення неправосудних рішень. І саме ДБР буде продовжувати розслідувати справу, де ймовірним обвинуваченим є близький до Павла Вовка Євген Аблов”, — наголосили адвокати.

Останній факт, на думку адвокатів, свідчить про наявність у Буряка конфлікту інтересів, що “ставить під сумнів об’єктивне розслідування ключових справ Майдану з таким керівником”.

У зв’язку з цим правозахисник закликали Венедіктову:

— скасувати рішення про призначення керівником відділу з розслідування «справ Майдану» у Державному бюро розслідувань Олександра Буряка;

— призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду;

— надавати перевагу тим конкурсантам, які мають бездоганну репутацію, досвід у розслідування справ Майдану та користуються довірою потерпілих та суспільства.

Нагадаємо, 29 грудня між Україною й бойовиками “ДНР/ЛНР” відбувся обмін полоненими. При цьому бойовикам були передані терористи, вбивці і п’ятеро екс-“беркутівців”, підозрюваних у вбивстві 48 активістів Майдану.