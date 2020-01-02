Керівником відділу з розслідувань справ Майдану в Державному бюро розслідувань призначений Олександр Буряк, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

Про це повідомляє прес-служба бюро в Facebook.

“Завершення розслідувань справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке стоїть перед ДБР. Це складний напрямок роботи, де потрібно не тільки бажання, а й значний досвід роботи в слідстві. Керівництво ДБР це розуміє, тому доручило цю роботу мені. Триває перевірка переведення слідчих і прокурорів з ГПУ в наш відділ, як це передбачено законом” , – заявив Буряк.

Відзначається, що Буряк був відібраний на керівну посаду в ДБР комісією за участю представників Консультативної місії Ради Європи.

“Він має значний досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах, під егідою Консультативної місії Ради Європи пройшов навчання у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини з питань забезпечення прав і свобод громадян під час проведення досудового розслідування та вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав людини”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ГБР

Буряк здобув вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в м. Харкові за спеціальністю “Правознавство”. У правоохоронних органах з 1998 року. Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України.

З 2015 по 2017 роки працював заступником прокурора м. Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.