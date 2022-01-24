Адвокати п'ятого президента, голови фракції "Європейська Солідарність" Петра Порошенка повідомили, що не мають наміру брати участь у "постановочному шоу на замовлення Офісу Зеленського".

Про це Ігор Головань та Ілля Новіков заявили під час брифінгу.

Вони наголосили, що Державне бюро розслідувань працює виключно за сценарієм влади, переслідуючи Петра Порошенка та поширюючи неправдиву інформацію.

Так, 24 січня у ДБР заявили, що Печерський районний суд 19 січня зобов’язав Порошенка, зокрема, “здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон”.

“За таких обставин Порошенко П.О. зобов’язаний здати свої закордонні паспорти, однак до теперішнього часу даний обов’язок підозрюваний не виконав”, – йдеться у заяві.

Натомість адвокат Ігор Головань повідомив, що він здав закордонні паспорти Петра Порошенка у Державну міграційну службу, що “не завадило ДБР поширити неправдиву інформацію”.

“Пов’язані з цим брехливим повідомленням ДБР пішли витоки, що начебто Петра Порошенка сьогодні викликають на допит. Це порушення закону, відповідно до КПК виклики мають надходити за три дні, перший день не враховується. Якщо його викликали, то викликали вже не просто з порушенням на якийсь один день, що ще раз підтверджує виключно політично вмотивовані переслідування”, – зазначив Головань.

Проте, адвокат Ілля Новіков повідомив, що на допит вони все ж з’явились. При цьому, за його словами, ані слідчий Дзвоник, ані будь-хто інший їх не зустрів. Прочекавши чверть години, вони “поїхали по своїм справам”.

У ДБР заявили, що Порошенко прибув до бюро із запізненням і залишив його за сім хвилин, не дочекавшись слідчого.

Адвокати зауважили, що “гратися в ту гру, яку пропонує влада” вони не мають наміру.

Окрім цього, Ілля Новіков заявив, що захист п’ятого президента має інформацію про наміри ДБР 25 січня провести перехресний допит Порошенка і депутата фракції “ОПЗЖ” Віктора Медведчука.

“Нам неофіційно повідомляють, що нібито заплановано так званий перехресний допит Порошенка і Медведчука. Вся ця справа має на меті виключно піарефекти і саме заради того, щоб деякі ЗМІ, які підтримують позицію Офісу генпрокурора та Офісу президента, мали можливість зробити таку картинку, що Порошенко і Медведчук одночасно заходять до будівлі ДБР”, – висловив власні міркування Новіков.

Натомість у ДБР ці дані заперечили.

“У ЗМІ з’явилися публікації щодо нібито перехресного допиту Петра Порошенка та Медведчука у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій. Державне бюро розслідувань повідомляє, що на даний час вказана слідча дія не запланована і проводитися 25 січня 2022 року не буде”, – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, Новіков та Головань порадили Порошенку більше не даватиме ніяких показань слідству у вугільній справі.

“Він вже надав покази. Це було в червні 2021 року. Він вже дав покази по цій справі та від будь-якої співпраці зі слідством в майбутньому ми маємо намір відмовитися. Якщо слідчі вважають, що їм потрібні показання людини, яку вони підозрюють у вчиненні державної зради, і без цих показань не може справа далі рухатися, – це смішно. Бо якщо ви можете вести слідство тільки виключно, коли вам люди дають показання на самих себе, або під тиском на якихось інших осіб, то це не слідство – це щось несерйозне”, – резюмував Ілля Новіков.

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Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Підозру Петру Порошенку підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку. 19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Арешту не відбудеться.