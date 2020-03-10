Адвокати Вайнштейна просять для нього 5 років за гратами через проблеми зі здоров’ям

Про це пише портал The Hollywood Reporter.
Адвокати стверджують, що Харві Вайнштейн заслуговує милосердя, адже і без того “впав в немилість” і має серйозні проблеми зі здоров’ям.
У листі його команда захисту попросила суддю Джеймса Берка дати йому тільки п’ять років за гратами, що значно менше від потенційного 29-річного максимального терміну, передбаченого законом.
Видання зазначає, що навіть, якщо 67-річному Вайнштейну призначать менший термін, є “серйозні побоювання в тому, що Вайнштейн може не пережити навіть це ув’язнення”, що робить його “де-факто довічним ув’язненим”.
Крім проблем із серцем адвокати Вайнштейна заявили, що у нього проблеми зі спиною через невдалу операцію після автомобільної аварії, яка сталася минулого літа. Крім того, Вайнштейну постійно потрібні уколи в очі, щоб він не осліп.
Експродюсера Харві Вайнштейна, якого суд присяжних в Нью-Йорку визнав винним у зґвалтуванні, після оголошення вердикту екстрено госпіталізували.
- Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн через гучний секс-скандалу втратив роботу і дружину. Так, протягом десятиліть від домагань з боку продюсера страждали актриси і його підлеглі.
- 25 травня Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку (США) відпустив скандального американського продюсера Харві Вайнштейна під заставу в $1 млн.
- У травні велике журі в Нью-Йорку пред’явило звинувачення в згвалтуванні голлівудському кінопродюсеру Харві Вайнштейн.
- У липні Харві Вайнштейн висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.