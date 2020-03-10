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Адвокати Вайнштейна просять для нього 5 років за гратами через проблеми зі здоров’ям

Адвокати продюсера Харві Вайнштейна, якого раніше суд присяжних в Нью-Йорку визнав винним у зґвалтуванні, просять для нього 5 років за гратами.

Вівторок, 10 березня 2020, 09:35

Про це пише портал The Hollywood Reporter.

Адвокати стверджують, що Харві Вайнштейн заслуговує милосердя, адже і без того “впав в немилість” і має серйозні проблеми зі здоров’ям.

У листі його команда захисту попросила суддю Джеймса Берка дати йому тільки п’ять років за гратами, що значно менше від потенційного 29-річного максимального терміну, передбаченого законом.

Видання зазначає, що навіть, якщо 67-річному Вайнштейну призначать менший термін, є “серйозні побоювання в тому, що Вайнштейн може не пережити навіть це ув’язнення”, що робить його “де-факто довічним ув’язненим”.

Крім проблем із серцем адвокати Вайнштейна заявили, що у нього проблеми зі спиною через невдалу операцію після автомобільної аварії, яка сталася минулого літа. Крім того, Вайнштейну постійно потрібні уколи в очі, щоб він не осліп.

Експродюсера Харві Вайнштейна, якого суд присяжних в Нью-Йорку визнав винним у зґвалтуванні, після оголошення вердикту екстрено госпіталізували.

  • Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн через гучний секс-скандалу втратив роботу і дружину. Так, протягом десятиліть від домагань з боку продюсера страждали актриси і його підлеглі.
  • 25 травня Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку (США) відпустив скандального американського продюсера Харві Вайнштейна під заставу в $1 млн.
  • У травні велике журі в Нью-Йорку пред’явило звинувачення в згвалтуванні голлівудському кінопродюсеру Харві Вайнштейн.
  • У липні Харві Вайнштейн висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.
Теги: Харві Вайнштейн

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