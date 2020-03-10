Адвокати Вайнштейна просять для нього 5 років за гратами через проблеми зі здоров’ям

Адвокати продюсера Харві Вайнштейна, якого раніше суд присяжних в Нью-Йорку визнав винним у зґвалтуванні, просять для нього 5 років за гратами.

Про це пише портал The Hollywood Reporter.

Адвокати стверджують, що Харві Вайнштейн заслуговує милосердя, адже і без того “впав в немилість” і має серйозні проблеми зі здоров’ям.

У листі його команда захисту попросила суддю Джеймса Берка дати йому тільки п’ять років за гратами, що значно менше від потенційного 29-річного максимального терміну, передбаченого законом.

Видання зазначає, що навіть, якщо 67-річному Вайнштейну призначать менший термін, є “серйозні побоювання в тому, що Вайнштейн може не пережити навіть це ув’язнення”, що робить його “де-факто довічним ув’язненим”.

Крім проблем із серцем адвокати Вайнштейна заявили, що у нього проблеми зі спиною через невдалу операцію після автомобільної аварії, яка сталася минулого літа. Крім того, Вайнштейну постійно потрібні уколи в очі, щоб він не осліп.

Експродюсера Харві Вайнштейна, якого суд присяжних в Нью-Йорку визнав винним у зґвалтуванні, після оголошення вердикту екстрено госпіталізували.