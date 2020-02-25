Про це пише CNN, посилаючись на інформацію адвоката продюсера Донна Ротунно.
За його словами, по дорозі з суду до в’язниці у Вайнштейна виявилася біль в грудях, прискорене серцебиття і високий кров’яний тиск.
В результаті його перенаправили в лікарню Бельв’ю в Нью-Йорку.
Ротунно зазначив, що зараз продюсер в лікарні, при цьому з ним “все в порядку”. Очікується, що після виписки, його все ж переведуть до виправного закладу на острові Рікерс.
Нагадаємо, у США екс-продюсер Харві Вайнштейн був визнаний винним за двома пунктами звинувачення в суді у справі про сексуальне насильство.
- Голлівудський продюсер Харві Вайнштейн через гучний секс-скандалу втратив роботу і дружину. Так, протягом десятиліть від домагань з боку продюсера страждали актриси і його підлеглі.
- 25 травня Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку (США) відпустив скандального американського продюсера Харві Вайнштейна під заставу в $1 млн.
- У травні велике журі в Нью-Йорку пред’явило звинувачення в згвалтуванні голлівудському кінопродюсеру Харві Вайнштейн.
- У липні Харві Вайнштейн висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.