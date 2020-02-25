Експродюсера Харві Вайнштейна, якого напередодні суд присяжних в Нью-Йорку визнав винним у зґвалтуванні, після оголошення вердикту екстрено госпіталізували.

Про це пише CNN, посилаючись на інформацію адвоката продюсера Донна Ротунно.

За його словами, по дорозі з суду до в’язниці у Вайнштейна виявилася біль в грудях, прискорене серцебиття і високий кров’яний тиск.

В результаті його перенаправили в лікарню Бельв’ю в Нью-Йорку.

Ротунно зазначив, що зараз продюсер в лікарні, при цьому з ним “все в порядку”. Очікується, що після виписки, його все ж переведуть до виправного закладу на острові Рікерс.

Нагадаємо, у США екс-продюсер Харві Вайнштейн був визнаний винним за двома пунктами звинувачення в суді у справі про сексуальне насильство.