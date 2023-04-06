За словами пані посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд, Росія взагалі не повинна бути в ООН, однак нині РФ є членом Радбезу організації, й американське керівництво не може це змінити.

Про це мовиться в матеріалі “Голосу Америки”.

Говорячи про головування Москви у Раді безпеки ООН цього місяця, Томас-Грінфілд наголосила, що Росія не має права бути членом Радбезу. Крім того, вона додала, що Сполучені Штати будуть взаємодіяти з РФ зі ряду важливих питань порядку денного Ради безпеки.

“Це не лише Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров”, – прокоментувала Томас-Грінфілд.

Також вона відзначила, що нині немає жодних планів щодо контактів із Лавровим.

Додамо, що уповноважена з прав дитини у РФ Марія Львова-Бєлова повинна була виступити на неформальному засіданні Ради безпеки ООН щодо примусового вивезення українських дітей до РФ. Однак трансляцію її виступу заблокувала Велика Британія.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає необхідним реформувати Раду безпеки ООН на тлі головування Росії.

Варто зазначити, що голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель іронічно висловився щодо переходу головування в Раді Безпеки ООН до Росії, яке відбулося 1 квітня – у День сміху.