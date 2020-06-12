Про це повідомляє CNN.
Міллі зазначив, що він жалкує про те, що супроводжував Трампа на прогулянці від Білого дому до церкви Святого Іоанна минулого тижня.
“Я не повинен був там бути. Моя присутність в той момент і в тому оточенні створила враження, ніби військові залучені у внутрішню політику. Як уповноважений офіцер на службі, я усвідомив свою помилку і врахував її. Я щиро сподіваюся, що для всіх нас це буде уроком”, – сказав він.
Генерал також додав, що він обурений убивством Джорджа Флойда, і, що викликані цим протести говорять про “багатовікову несправедливість по відношенню до афроамериканців”.
Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами.
- Всі четверо поліціянтів, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції.
- Раніше #Букви розповідали, як влада реагує на протести, що тривають уже два тижні, і чого вдалося домогтися протестувальникам.