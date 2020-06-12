Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав помилкою свою появу поруч з президентом США Дональдом Трампом після розгону мирної демонстрації біля Білого дому у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

Міллі зазначив, що він жалкує про те, що супроводжував Трампа на прогулянці від Білого дому до церкви Святого Іоанна минулого тижня.

“Я не повинен був там бути. Моя присутність в той момент і в тому оточенні створила враження, ніби військові залучені у внутрішню політику. Як уповноважений офіцер на службі, я усвідомив свою помилку і врахував її. Я щиро сподіваюся, що для всіх нас це буде уроком”, – сказав він.

Генерал також додав, що він обурений убивством Джорджа Флойда, і, що викликані цим протести говорять про “багатовікову несправедливість по відношенню до афроамериканців”.

Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами.