До Конституційного суду України надійшло подання від 64 народних депутатів, які просять оцінити на відповідність Конституції закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності“, відомий як “антиколомойський закон“.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

Ініціаторами подання виступили народні депутати від фракції “Батьківщини“ Сергій Власенко та Юлія Тимошенко.

Водночас, подання підписали нардепи від “Батьківщини“, депутатської групи “За майбутнє“ (зокрема Ігор Палиця) та деякі народні депутати від “Слуги народу“: Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.

На даний момент невідомо, коли подання буде розглянуте.

Нагадаємо, 13 травня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім. За документ проголосували 270 народних депутатів. Серед них – лише 200 від “Слуги народу” (фракція включає 248 “слуг”). У Раді відразу після прийняття заблокували підписання закону про банки.