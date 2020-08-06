Рішення опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Арешт був накладений на 42 картини і одну літографію, “які є речовими доказами в кримінальному провадженні” про нібито контрабанді цих картин.

Ігор Головань, адвокат Порошенка, оскаржив арешт. На його думку, в справі немає обгрунтованої підозри у вчиненні злочину, а також немає даних про намір Порошенка продати або подарувати ці картини.

Він також через суд вимагав витребувати у ДБР копії документів, які свідчать про право власності Петра Порошенка на заарештовані картини.

Суд задовольнив скаргу адвоката, так як прокурорами не була доведена законність арешту майна.



Суд встановив, що обшук у музеї Гончара проводився без достатніх правових підстав – слідство не отримало судовий дозвіл на обшук. Слідчі дії, в результаті яких заарештували картини, були легалізовані Печерським судом як “огляд за правилами обшуку”. Це не може бути підставою для законності арешту майна.

Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали до Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин. Близько 16:00 того ж дня спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара.

У п’ятницю, 26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.

Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу перебували оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.