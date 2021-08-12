Хакери, котрі зламали блокчейн-платформу Poly Network та викрали понад $600 мільйонів у криптовалюті, повернули більш ніж третину із цих коштів.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Як повідомлялося, атака на Poly Network стала однією з наймасштабніших подібних крадіжок криптовалюти в історії децентралізованих фінансових сервісів (DeFi).

За даними видання Forbes, всього зловмисники вивели: 2858 токенів криптовалюти Ethereum на суму близько 267 млн доларів; 6610 токенів Binance на суму понад 252 млн доларів та близько 85 млн доларів у токенах USDC у мережі Polygon.

За даними Reuters, всього було викрадено криптовалюти на 613 мільйонів доларів.

Poly Network раніше оприлюднила в Twitter листа до хакерів, у якому зазначила, що ця крадіжка “є найбільшою в історії DeFi”, та закликала “знайти рішення”. Представники блокчейн-платформи зауважили, що правоохоронці у будь-якій країні класифікують цю атаку як “значний економічний злочин” та переслідуватимуть злочинців.

Як зазначає Reuters із посиланням на дані компанії Chainalysis, що займається криміналістичною експертизою блокчейнів, під час атаки хакери використали вразливість у цифрових контрактах, які застосовує Poly Network для переміщення активів між різними блокчейнами.

Станом на вечір 11 серпня стало відомо, що хакери почали повертати викрадені кошти. Спочатку було повернуто близько 5 млн доларів.

Зараз же Poly Network поінформувала, що хакери повернули 260 млн доларів: криптовалюти Ethereum на суму $3,3 млн, токени Binance на $256 млн та $1 у токенах USDC у мережі Polygon.

Як пояснив Том Робінсон, співзасновник аналітичної фірми Elliptic, що спеціалізується на блокчейн-технологіях, хакери, можливо не знайшли спосіб вивести вкрадені активи і вирішили, що безпечніше їх повернути.

“Навіть якщо вам вдасться викрасти криптоактиви, відмити і перевести в готівку їх буде вкрай складно через прозорість блокчейну”, – пояснив експерт.

Варто зазначити, що атака на Poly Network стала більш масштабною, ніж крадіжка 460 млн доларів на біржі криптовалют Mt. Gox сім років тому (що тоді призвело до банкрутства цієї компанії та посилення регулювання на ринку криптовалюти).

Платформа Poly Network була створена командами, які стоять за різними блокчейн-платформами (NEO, Ontology, Switcheo). Poly Network дозволяє комбінувати роботу блокчейнів декількох типів.

ДОВІДКА. Децентралізовані фінанси (децентралізовані фінансові системи, DeFi) – це системи, метою яких є створення відкритої, доступної та прозорої екосистеми фінансових послуг, що працює незалежно від органів влади (тобто це фінансові системи на технології блокчейн). Мета DeFi полягає у розробці альтернативи традиційній банківській системі за допомогою децентралізованих технологій.

Токен – одиниця обліку, яка не є криптовалютою та призначена для представлення цифрового балансу в певному активі (іншими словами виконує функцію “замінника цінних паперів” у цифровому світі).

Блокчейн – розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), котрий постійно довшає. Кожен блок містить часову позначку, хеш попереднього блоку та дані транзакцій криптовалюти.