Аукціонний будинок Phillips продасть п’ять банок з фекаліями художника як NFT-токен

Про це повідомляє видання Artnews.

Банки з фекаліями разом з їхніми NFT-версіями виставлять на аукціоні 29 липня. Відомо, що організація цього аукціону є частиною проєкту $HT COIN (Shit Coin). Митець, ім’я якого розсекретили напередодні торгів, описує свою роботу як “найвеличніший і найамбітніший NFT-перформанс в історії”.

Зазначається, що кожен день Cassils буде дотримуватися раціону одного з сучасних найприбутковіших художників-чоловіків, таких як Бенксі, Деміен Герст, Джефф Кунс і Метью Барні.

Cassils – художник, перформанс-артист, бодібілдер і персональний фітнес-тренер з Монреаля (Канада). У своїй творчості митець демонструє оголене людське тіло в скульптурній манері, об’єднуючи фемінізм, бодіарт і чоловічу гей-естетику. Крім того, художник з’являвся у відеокліпі Леді Гаги “Telephone”.

$HT COIN відсилає до роботи “Лайно художника” італійця П’єро Мандзоні, який став основоположником цієї форми мистецтва, яку пізніше назвали Shock art. У 1961 році Мандзоні зібрав свої фекалії в дев’яносто консервних банок, залишив на кожній свій автограф і продав вміст за ціною золота (з розрахунку 30 г на одну банку).

Стартова ціна кожної цифрової банки Cassils дорівнює вартості 30 г золота. Кожен покупець отримає й унікальний код, пов’язаний з 3D-рендерингом банки.