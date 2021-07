Аукціонний будинок Phillips продасть п’ять банок з фекаліями художника як NFT-токен

Про це повідомляє видання Artnews.

Банки з фекаліями разом з їхніми NFT-версіями виставлять на аукціоні 29 липня. Відомо, що організація цього аукціону є частиною проєкту $HT COIN (Shit Coin). Митець, ім’я якого розсекретили напередодні торгів, описує свою роботу як “найвеличніший і найамбітніший NFT-перформанс в історії”.

Зазначається, що кожен день Cassils буде дотримуватися раціону одного з сучасних найприбутковіших художників-чоловіків, таких як Бенксі, Деміен Герст, Джефф Кунс і Метью Барні.

Cassils – художник, перформанс-артист, бодібілдер і персональний фітнес-тренер з Монреаля (Канада). У своїй творчості митець демонструє оголене людське тіло в скульптурній манері, об’єднуючи фемінізм, бодіарт і чоловічу гей-естетику. Крім того, художник з’являвся у відеокліпі Леді Гаги “Telephone”.

$HT COIN відсилає до роботи “Лайно художника” італійця П’єро Мандзоні, який став основоположником цієї форми мистецтва, яку пізніше назвали Shock art. У 1961 році Мандзоні зібрав свої фекалії в дев’яносто консервних банок, залишив на кожній свій автограф і продав вміст за ціною золота (з розрахунку 30 г на одну банку).

Стартова ціна кожної цифрової банки Cassils дорівнює вартості 30 г золота. Кожен покупець отримає й унікальний код, пов’язаний з 3D-рендерингом банки.

Варто відзначити, що невзаємозамінні токени все частіше продаються на різних аукціонах.

Наприклад, не так давно співачка і художниця Граймс (кохана Ілона Маска) продала колекцію цифрових творів мистецтва “WarNymph” майже за 6 мільйонів доларів. Торги відбувалися на майданчику Nifty Gateway.

Американський рок-гурт “Kings of Leon” випустив альбом “When You See Yourself” у вигляді серії цифрових токенів.

Бренд RTFKT Studios, який займається створенням віртуальних кросівок, разом з крипто-художником FEWOCiOUS влаштував аукціон зі своїми товарами через блокчейн і заробив $3,1 млн за сім хвилин.

А співзасновник і голова Twitter Джек Дорсі виставив на криптоаукціон свій перший твіт (у форматі NFT-токена), написаний у березні 2006 року.

На думку фахівця Christie’s Ноа Девіса, потенціал того, що цифровий арт “зруйнує традиційну модель аукціонів творів мистецтва, величезний”.

Він пояснив, що “відсутність предметності” у NFT означає, що аукціонні дома не несуть жодних витрат, необхідних для зберігання, обробки, каталогізації, фотографування і страхування фізичного твору мистецтва. Це робить реалізацію NFT “дійсно привабливою можливістю” для аукціонних домів.

Раніше повідомлялося, що актриса Анджеліна Джолі продала картину колишнього прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля “Мінарет мечеті Аль-Кутубія” зі своєї колекції за рекордні 11,5 мільйона доларів.