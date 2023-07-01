Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що малоймовріно, що РФ дійсно здійснить підрив ЗАЕС, оскільки це ще більше погіршить здатність росіян утримувати окуповані регіони. Водночас аалітики зауважили, що підрив Каховської ГЕС теж негативно вплинув на росіян, а тому фахівці тому описали можливі сценарії російського тераткну на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: ISW

На думку аналітиків, російські війська навряд чи спричинять навмисну ​​аварію на ЗАЕС, і Росія, ймовірно, продовжує використовувати загрозу навмисного радіологічного інциденту, щоб спробувати стримати контрнаступальні дії України та підтримку Заходу для України напередодні майбутнього саміту НАТО.

В ISW нагадали, що раніше вже оцінювали, що окупанти не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС і що радіологічний інцидент може ще більше погіршити здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, залишивши території непридатними для проживання та управління.

Водночас, додали фахівці, руйнування Росією дамби Каховської гідроелектростанції ​​також негативно вплинуло на російські сили, і не можна виключати ймовірні плани Росії щодо диверсії на ЗАЕС.

Російські війська можуть стати причиною кількох можливих радіаційних техногенних інцидентів на ЗАЕС. Зокрема, фахівці вважають можливими такі сценарії теракту росіян:

спуск опроміненої води із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити потенційному українському переходу через нині здебільшого осушене водосховище

створення радіологічного шлейфу, щоб охопити більшу територію півдня України, хоча реактори сконструйовані таким чином, що зробити це важко, адже у Запорізькій області з 9 червня по 3 вересня найчастіше переважають північні вітри

“Шлейф радіації від ЗАЕС, безсумнівно, вплине на російські сили в Запорізькій і Херсонській областях і, можливо, в Криму, і, ймовірно, вплине на російські сили більшою мірою, ніж на українські сили, враховуючи звичайний напрямок вітру в цьому районі”, – пояснили експерти.

техногенна “аварія”, яка створить менший радіаційний радіус, негайно зосереджений на запобіганні українським просуванням поблизу самої ЗАЕС

“Жоден із цих варіантів не принесе більшої військової користі для російських сил, ніж ймовірні наслідки, які вони спричинять. Україна, зі свого боку, не отримає жодної вигоди від радіаційного інциденту на ЗАЕС, який спричинить опромінення земель і людей, які вона прагне звільнити, і перешкоджаючи своїй здатності просуватися в цьому районі”, – додали в ISW.

Також фахівці зреагували на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка звинуватила Україну у підготовці до теракту на ЗАЕС, аби “втягнути у війну НАТО”.

“Безглузді спекуляції Захарової характерні для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про створені переважно Росією загрози ЗАЕС у спробах тиснути на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій підтримці України Заходом”, – прокоментували фахівці.

Вони резюмували, що Кремль, ймовірно, намагається сигналізувати про удаваний намір створити радіологічний інцидент на ЗАЕС, сподіваючись створити страх щодо перетину Україною Каховського водосховища в цьому районі, щоб російським військам не довелося захищати більшу ділянку фронту.

“Риторика Кремля щодо ядерного шантажу також сильно націлена на західну аудиторію, і повторна поява ескалаційних сигналів і риторики навколо ЗАЕС, ймовірно, частково сформує прийняття рішень Заходом щодо України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, Литва, 11 липня”, – наголосили фахівці.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.