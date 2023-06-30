Джерело: ГУР МОУ.

Одними з перших зі станції поїхали троє співробітників “Росатому”, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з “Росатомом”.

Згідно з отриманими вказівками вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму.

На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева.

Також на території самої ЗАЕС та в місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку “в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну”.

Зазначимо, що 18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Однак, попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.