Про це заявив на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки заступник генерального прокурора Віктор Трепак, повідомляють #Букви.
“Нами було встановлено місце проживання та контактні дані всіх родичів, забезпечена їхня доставка з різних областей України, в тому числі з непідконтрольної території, до Києва. З метою ідентифікації тіл загиблих у 18 осіб із числа родичів були взяті біологічні зразки… Наразі ідентифіковані чотири людини. Робота в цьому напрямку триває”, – наголосив він.
Трепак підтвердив, що, згідно з інформацією іранської сторони, завершення ідентифікації очікується до 19 січня.
Як раніше поінформували в Офісі президента, Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Ірану Хасаном Рухані наполягав на поверненні тіл загиблих у результаті катастрофи вже цього тижня – до 19 січня. Іранський лідер тоді запевнив, що дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.