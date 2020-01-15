Наразі ідентифіковані тіла чотирьох українців із 11, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані.

Про це заявив на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки заступник генерального прокурора Віктор Трепак, повідомляють #Букви.

“Нами було встановлено місце проживання та контактні дані всіх родичів, забезпечена їхня доставка з різних областей України, в тому числі з непідконтрольної території, до Києва. З метою ідентифікації тіл загиблих у 18 осіб із числа родичів були взяті біологічні зразки… Наразі ідентифіковані чотири людини. Робота в цьому напрямку триває”, – наголосив він.

Трепак підтвердив, що, згідно з інформацією іранської сторони, завершення ідентифікації очікується до 19 січня.

Як раніше поінформували в Офісі президента, Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Ірану Хасаном Рухані наполягав на поверненні тіл загиблих у результаті катастрофи вже цього тижня – до 19 січня. Іранський лідер тоді запевнив, що дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше.