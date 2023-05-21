Авіакомпанія Georgian Airways заявила, що президентка Грузії стала «персоною нон ґрата» на їхніх літаках

Джерело: “Новини-Грузія”.

Голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі сказав, що у такий спосіб вони відповіли президентці на заклик бойкотувати їх після початку прямих рейсів до Москви.

“Ми не пустимо її на борт”, — сказав Гаіашвілі.

Зокрема він почав вимагати від президентки вибачень, але не тільки перед авіакомпанією, а всім народом Грузії. На його думку, компанія має заслуги та подвиги в обличчі грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.

Довідка. Вчора президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що бойкотуватиме Georgian Airways через відновлення рейсів до РФ. Вона закликала громадян зробити те саме.