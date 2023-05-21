Авіакомпанія Georgian Airways заявила, що президентка Грузії стала «персоною нон ґрата» на їхніх літаках

Джерело: “Новини-Грузія”.
Голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаіашвілі сказав, що у такий спосіб вони відповіли президентці на заклик бойкотувати їх після початку прямих рейсів до Москви.
“Ми не пустимо її на борт”, — сказав Гаіашвілі.
Зокрема він почав вимагати від президентки вибачень, але не тільки перед авіакомпанією, а всім народом Грузії. На його думку, компанія має заслуги та подвиги в обличчі грузинських льотчиків, які 30 років тому вивозили людей із палаючого Сухумі.
Довідка. Вчора президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що бойкотуватиме Georgian Airways через відновлення рейсів до РФ. Вона закликала громадян зробити те саме.
10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.
В Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора. Проте російська авіакомпанія “Азимут” та грузинська Georgian Airways можуть відновити сполучення з Москви до Тбілісі. Також Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі.
- Після того, як Грузія відновила авіарейси з Росії, в ЄС виникли сумніви щодо європейського курсу країни. У блоці наголосили, що шкодують про рішення Тбілісі.