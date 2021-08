Про це повідомляє BBC.

Також в компанії пояснили, що будуть виплачувати лікарняні лише працівникам, які підхопили коронавірус, хоча й щеплені. На думку очільника компанії Еда Бастіона, це допоможе зупинити “агресивне поширення коронавірусу” в США.

Штрафи по 200 доларів – остання спроба керівництва авіакомпанії вмовити працівників зробити щеплення проти коронавірусу.

По 200 доларів працівники Delta платитимуть з 1 листопада, якщо до того часу не зроблять щеплення проти коронавірусу. Правило поширюється на майже 75 тисяч працівників авіакомпанії. Йдеться саме про працівників компанії, які мають медичне страхування. Через відмову робити щеплення – компанія платить за ушпиталених внаслідок зараження коронавірусом по 50 тисяч доларів на тиждень.

“Ці штрафи необхідні, аби хоч трохи знизити фінансовий тиск, пов’язаний із відмовами від вакцинації… За останні тижні, після появи нового штаму коронавірусу, всі працівники Delta, яких госпіталізували через зараження коронавірусу, не були повністю щеплені”, – пояснив директор компанії.

Ще одне правило – з 30 вересня працівники Delta, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу, мають щотижня тестуватися й носити захисні маски у всіх приміщеннях компанії. Наразі весь персонал авіакомпанії, незалежно від статусу вакцинації, зобов’язаний носити захисні маски в літаках. Але це не стосується тих, хто працює в офісах.

Протягом останніх тижнів великі компанії, такі як Microsoft, Alphabet Inc (Google), Uber Technologies Inc і Facebook Inc, заявили, що всі їхні співробітники в США повинні пройти вакцинацію, аби повернутися на роботу в офіси.

В американській авіакомпанії United Airlines також запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення слід до 25 жовтня задля продовження роботи в компанії.

Компанія Walmart, що керує мережею магазинів гуртової та роздрібної торгівлі, вимагає вакцинацію співробітників своїх офісів у США (проте не тих, хто працює в магазинах).