Австралія терміново закрила посольство у Львові та закликає виїхати з України

ЗеПорушення

56

Всього порушень

11

Днів без порушень
09:33 Обстріли на Донбасі: двоє військових загинули, 26 отримали поранення
08:22 В Україні за минулу добу зафіксовано 24 440 нових випадків захворювання на COVID-19
08:00 Байден заявив, що рішення про незалежність ОРДЛО є надзвичайно загрозливим і ввів санкції
07:37 Тепло та дощі: прогноз погоди на 22 лютого 2022 року
07:18 22 лютого 2022 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
01:26 «Ми зробимо відповідні кроки у відповідь на дії Путіна» – Блінкен
01:20 Президент Франції закликає до термінового засідання Ради Безпеки ООН і введення санкцій ЄС
00:23 Apple планує випустити чотири комп’ютери з чіпом M2

21 лютого

23:53 Російський рубль обвалився на тлі загострення ситуації на кордоні з Україною
23:32 Робота переводиться на режим 24/7 – Данілов
23:31 Глава НАТО засуджує визнання Росією ОРДЛО
22:49 Повністю засуджуємо дії Росії – заява президента, спікера Сейму, прем’єра та глави МЗС Латвії
22:33 Глава МЗС Латвії закликав ЄС негайно розпочати процес введення санкцій проти РФ
22:31 Прем’єр-міністр Польщі закликав терміново провести Раду Європи
22:18 Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти Путіна
21:13 До маєтку Медведчука прибула поліція – блокують автомобілі нардепа
20:10 США спростували слова Путіна про «мораторій» на членство України в НАТО
19:52 21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови: що відомо про це свято?
19:46 Чому не працює (і не працюватиме) Будапештський меморандум
19:42 Засідання Радбезу РФ могло бути записаним заздалегідь — Дмитро Золотухін
19:23 Ніяких поступок Росії щодо кризи в Україні – глава МЗС Естонії
18:37 Україна закликала провести консультації в Раді Безпеки ООН щодо Будапештського меморандуму
17:56 Трамп запустив власну соцмережу в App Store
17:07 Україна має наполягати на «миротворцях» ООН на Донбасі та збільшити військове фінансування на 50 млрд грн — Порошенко
16:14 22 лютого можливі кібератаки на українські сайти – CERT-UA
16:07 Через обстріли Луганська ТЕС припинила роботу: місто Щастя без води та світла
15:08 ЄС допоможе Україні у системному зміцненні кібербезпеки
14:46 Росія звинуватила українських військових в обстрілі прикордонного пункту у Ростовській області: в Україні заяви РФ називають черговим фейком

Австралія терміново закрила посольство у Львові та закликає виїхати з України

Австралія "тимчасово" закриває посольство у Львові "через підвищений ризик", яке було переведене з Києва та наказує своїм чиновникам негайно виїхати з України.

Вівторок, 22 лютого 2022, 08:56
Підтримати

Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

Разом з тим, уряд Австралії засудив заяву президента Росії Володимира Путіна стосовно визнання незалежності ОРДЛО. Міністерка стверджує, що це порушує міжнародне право та права України як суверенної держави.

Маріс Пейн засудила також і введення російських військ у регіоні під виглядом “миротворців”.

“Уряд Австралії засуджує сьогоднішню заяву президента Путіна про те, що Донецька та Луганська області на сході України є незалежними державами.Це відверто підриває суверенітет та територіальну цілісність України і не має чинності відповідно до міжнародного права. Ми також засуджуємо заяву президента Путіна про те, що Росія розміщує так званих “миротворців” на сході України. Цей персонал не є миротворцями”, – наголошує міністерка.

Вона наголосила, що уряд Австралії тісно співпрацює з іншими країнами, такими як Велика Британія, США, ЄС з метою введення “витратних” санкцій проти РФ за такий крок.

Міністерка ше раз нагадала про те, що австралійці, які все ще перебувають на території України, заради своєї безпеки повинні, не зволікаючи, покинути Україну.

Маріс Пейн оголосила, що посольство у Львові було тимчасово закрите. Австралійські офіційні особи були направлені на схід Польщі та Румунії, щоб допомогти австралійцям, які прагнуть виїхати з України.

“Австралія солідарна з Україною і продовжує закликати Росію припинити та скасувати свій безпричинний напад на свого демократичного сусіда”, – заявила очільниця МЗС Австралії.

Теги: ОРДЛО, Австралія, Маріс Пейн, незалежність ОРДЛО, посольство Австралії, російська агресія, ДНР, ЛНР

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook