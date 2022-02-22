Австралія терміново закрила посольство у Львові та закликає виїхати з України

Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.
Разом з тим, уряд Австралії засудив заяву президента Росії Володимира Путіна стосовно визнання незалежності ОРДЛО. Міністерка стверджує, що це порушує міжнародне право та права України як суверенної держави.
Маріс Пейн засудила також і введення російських військ у регіоні під виглядом “миротворців”.
“Уряд Австралії засуджує сьогоднішню заяву президента Путіна про те, що Донецька та Луганська області на сході України є незалежними державами.Це відверто підриває суверенітет та територіальну цілісність України і не має чинності відповідно до міжнародного права. Ми також засуджуємо заяву президента Путіна про те, що Росія розміщує так званих “миротворців” на сході України. Цей персонал не є миротворцями”, – наголошує міністерка.
Вона наголосила, що уряд Австралії тісно співпрацює з іншими країнами, такими як Велика Британія, США, ЄС з метою введення “витратних” санкцій проти РФ за такий крок.
Міністерка ше раз нагадала про те, що австралійці, які все ще перебувають на території України, заради своєї безпеки повинні, не зволікаючи, покинути Україну.
Маріс Пейн оголосила, що посольство у Львові було тимчасово закрите. Австралійські офіційні особи були направлені на схід Польщі та Румунії, щоб допомогти австралійцям, які прагнуть виїхати з України.
“Австралія солідарна з Україною і продовжує закликати Росію припинити та скасувати свій безпричинний напад на свого демократичного сусіда”, – заявила очільниця МЗС Австралії.
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Одразу після цього, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте засудила визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно скликати Раду Європи у зв’язку із визнанням президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Очільник міністерства зовнішніх справ Латвії закликав ЄС негайно розпочати процес введення санкцій проти РФ.
- Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО. Він зазначив, що Україна не планує здаватися, оскільки за нами правда та підтримка партнерів.