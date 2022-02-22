Австралія терміново закрила посольство у Львові та закликає виїхати з України

Австралія "тимчасово" закриває посольство у Львові "через підвищений ризик", яке було переведене з Києва та наказує своїм чиновникам негайно виїхати з України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Маріс Пейн.

Разом з тим, уряд Австралії засудив заяву президента Росії Володимира Путіна стосовно визнання незалежності ОРДЛО. Міністерка стверджує, що це порушує міжнародне право та права України як суверенної держави.

Маріс Пейн засудила також і введення російських військ у регіоні під виглядом “миротворців”.

“Уряд Австралії засуджує сьогоднішню заяву президента Путіна про те, що Донецька та Луганська області на сході України є незалежними державами.Це відверто підриває суверенітет та територіальну цілісність України і не має чинності відповідно до міжнародного права. Ми також засуджуємо заяву президента Путіна про те, що Росія розміщує так званих “миротворців” на сході України. Цей персонал не є миротворцями”, – наголошує міністерка.

Вона наголосила, що уряд Австралії тісно співпрацює з іншими країнами, такими як Велика Британія, США, ЄС з метою введення “витратних” санкцій проти РФ за такий крок.

Міністерка ше раз нагадала про те, що австралійці, які все ще перебувають на території України, заради своєї безпеки повинні, не зволікаючи, покинути Україну.

Маріс Пейн оголосила, що посольство у Львові було тимчасово закрите. Австралійські офіційні особи були направлені на схід Польщі та Румунії, щоб допомогти австралійцям, які прагнуть виїхати з України.

“Австралія солідарна з Україною і продовжує закликати Росію припинити та скасувати свій безпричинний напад на свого демократичного сусіда”, – заявила очільниця МЗС Австралії.