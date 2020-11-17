Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив сьогодні п'ять основних "цифрових рішень" Уряду, які повинні допомогти в боротьбі з епідемією коронавірусу COVID-19 у нашій країні.

Відповідну інформацію він озвучив сьогодні під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами очільника Уряду, ці “цифрові рішення” повинні бути введені “найближчим часом”. Вони реалізуються за участю Міністерства цифрової трансформації.

П’ять ключових “цифрових рішень” від Кабміну виглядають наступним чином:

• Цифровізація та централізація збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань. За словами Шмигаля, це дасть можливість швидше і ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлі ліків.

• Удосконалення мобільного застосунку “Дій вдома” “з впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції”.

• Запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми “Доступні ліки” на антибіотики.

• Запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.

• QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади. Шмигаль пояснив у своєму Telegram-каналі, що без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування або торговий центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею, будуть приходити відповідні повідомлення. Зараз таку систему в повній мірі почала реалізовувати Велика Британія.