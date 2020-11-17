Відповідну інформацію він озвучив сьогодні під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.
За словами очільника Уряду, ці “цифрові рішення” повинні бути введені “найближчим часом”. Вони реалізуються за участю Міністерства цифрової трансформації.
П’ять ключових “цифрових рішень” від Кабміну виглядають наступним чином:
• Цифровізація та централізація збору інформації щодо фактів та підозр про випадки інфекційних захворювань. За словами Шмигаля, це дасть можливість швидше і ефективніше планувати розширення лікарень, забезпечення персоналом і закупівлі ліків.
• Удосконалення мобільного застосунку “Дій вдома” “з впровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції”.
• Запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми “Доступні ліки” на антибіотики.
• Запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дозволить відстежувати черги в режимі реального часу.
• QR-коди для публічних місць, які централізовано генерують і розміщують самі заклади. Шмигаль пояснив у своєму Telegram-каналі, що без сканування такого коду неможливо буде відвідати жоден заклад громадського харчування або торговий центр. Якщо потім людина захворіла, то всім, хто був у цьому закладі разом із нею, будуть приходити відповідні повідомлення. Зараз таку систему в повній мірі почала реалізовувати Велика Британія.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через порушення карантинних обмежень.
- В Україні за добу “карантину вихідного дня” поліцейські відкрили дев’ять кримінальних проваджень і склали 990 адміністративних протоколів за порушення карантинних обмежень. Зупинили роботу 1 355 закладів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що “карантин вихідного дня” – це шанс уникнути повного локдауну в країні.
- Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що якщо в найближчі кілька тижнів “карантин вихідного дня” не покаже необхідні результати, Уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження, аж до повного локдауну.
- За словами Дениса Шмигаля, якщо “карантин вихідного дня” не забезпечуватиме “необхідного зменшення кількості соціальних контактів”, то Україна може перетнути позначку в 20 тисяч хворих на COVID-19 щодня “вже через 3 тижні”. Крім того, через місяць можуть закінчитися ліжкомісця в лікарнях.