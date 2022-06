Про це він написав у Twitter.

Президент США наголосив, що необхідно посилити тиск на Російську Федерацію задля стримання агресії – і наступний крок принесе значні втрати країні.

“Сполучені Штати поклали Путіну безпрецедентні витрати, щоб позбавити його доходів, необхідних для фінансування війни проти України. Разом G7 оголосить, що ми заборонимо імпорт російського золота, основного експорту, який приносить Росії десятки мільярдів доларів”, – наголосив Джо Байден.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022