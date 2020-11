Про це свідчать дані Fox News.

Наразі в Аризоні порахували вже 84% голосів виборців. З перевагою у 3,4% перемогу у штаті здобув Джо Байден. За нього віддали голоси 1 411 235 виборців (51%), за Трампа – 1 318 219 (47,6%).

Завдяки цій перемозі Байден отримав підтримку ще 11 виборників. Таким чином, станом на 2:00 5 листопада за Києвом Байден має підтримку вже 264 виборників, а для перемоги необхідно 270.

Примітно, що першими про результати Байдена в Аризоні повідомив телеканал Fox News. Як відомо, його засновником, колишнім головою і головним виконавчим директором був Роджер Ейлс. Він пішов у відставку після заяв про його сексуальні домагання до колег-жінок в 2016 році. Під час виборчої кампанії Трампа 2016 року Ейлс допомагав Трампу у підготовці і проведенні дебатів.

Останніми місяцями Трамп критикував зазвичай лояльний до нього телеканал. Зокрема, в травні його обурення викликала публікація телеканалом опитувань, за якими Байден значно випереджав його в президентських перегонах.

У серпні Трампа заявляв, що Fox News. “неможливо дивитися”, оскільки телеканал стає схожим на більш лояльний до демократів телеканал CNN.

.@FoxNews is not watchable during weekend afternoons. It is worse than Fake News @CNN. I strongly suggest turning your dial to @OANN. They do a really “Fair & Balanced” job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2020