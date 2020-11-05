Про це свідчать дані Fox News.
Наразі в Аризоні порахували вже 84% голосів виборців. З перевагою у 3,4% перемогу у штаті здобув Джо Байден. За нього віддали голоси 1 411 235 виборців (51%), за Трампа – 1 318 219 (47,6%).
Завдяки цій перемозі Байден отримав підтримку ще 11 виборників. Таким чином, станом на 2:00 5 листопада за Києвом Байден має підтримку вже 264 виборників, а для перемоги необхідно 270.
Примітно, що першими про результати Байдена в Аризоні повідомив телеканал Fox News. Як відомо, його засновником, колишнім головою і головним виконавчим директором був Роджер Ейлс. Він пішов у відставку після заяв про його сексуальні домагання до колег-жінок в 2016 році. Під час виборчої кампанії Трампа 2016 року Ейлс допомагав Трампу у підготовці і проведенні дебатів.
Останніми місяцями Трамп критикував зазвичай лояльний до нього телеканал. Зокрема, в травні його обурення викликала публікація телеканалом опитувань, за якими Байден значно випереджав його в президентських перегонах.
У серпні Трампа заявляв, що Fox News. “неможливо дивитися”, оскільки телеканал стає схожим на більш лояльний до демократів телеканал CNN.
.@FoxNews is not watchable during weekend afternoons. It is worse than Fake News @CNN. I strongly suggest turning your dial to @OANN. They do a really “Fair & Balanced” job!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2020
- Наразі підсумки голосування ще підводять у Неваді, Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Алясці. Отримавши перемогу у будь-якому з цих штатів Байден виграє вибори.
- Байден лідирує тільки у Неваді (49,3% проти 48,7% у Трампа). Виборчі посадовці штату Невада оголосили перерву до 9 ранку 5 листопада (21:00 за київським часом).
- У Трампа є підтримка 213 виборників та незначна перевага у штатах, де голоси ще не пораховані.
- Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.
- У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.
- Також Байден здобув перемогу у Мічигані, збільшивши свою підтримку до 253 виборників. Кампанія Трампа вимагала зупинити підрахунок голосів у Мічигані.
- У Пенсильванії підрахунок голосів уповільнений через значну кількість дострокових голосувань та затримки поштової служби. У Трампа вже заявляли про нібито фальсифікації в цьому штаті.
- Штаб Байдена вже оголосив збір коштів на судове протистояння з Трампом. Згодом на той самий крок пішов штаб Трампа.