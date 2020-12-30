Про це повідомляє агентство Reuters.
Слова Байдена про “похмуру зиму” були спрямовані на те, щоб знизити очікування громадськості щодо того, що пандемія закінчиться найближчим часом.
Байден зазначив, що близько 2 мільйонів американців отримали першу дозу вакцини. Хоча Трамп обіцяв, що до кінця року щеплення отримають не менше 20 млн осіб.
“Зусилля щодо поширення вакцини і вакцинації населення не просуваються належним чином. При нинішніх темпах вакцинація американського народу займе роки, а не місяці”, – сказав Байден у Вілмінгтоні, штат Делавер.
Незабаром після виступу Байдена губернатор Колорадо Джаред Поліс заявив, що в його штаті був виявлений перший у країні відомий випадок високоінфекційного коронавірусу варіанту B.1.1.7, який спочатку був задокументований у Великій Британії. Вчені вважають, що цей варіант більш заразний, ніж інші раніше ідентифіковані штами варіанти SAR-CoV-2, але його симптоми не є більш серйозними.
Цей новий штам також був виявлений в декількох європейських країнах, а також в Канаді, Австралії, Індії, Південній Кореї та Японії.
У США захворів чоловік у віці 20 років, який нікуди не їздив і в даний час знаходиться в ізоляції в окрузі Ельберт. Зараз відповідні органи проводять розслідування.
Вчені з лабораторії штату Колорадо підтвердили британський штам вірусу, зазначивши, що в діагностичному тестовому зразку відсутній ключовий ген, що спонукало їх секвенувати вірусний геном пацієнта. Це показало вісім мутацій, специфічних для гена білка британського вірусу.
За словами Байдена, його мета – забезпечити проведення 100 мільйонів щеплень до кінця його 100-го дня перебування на посаді. Це буде означати “збільшення поточного темпу в п’ять-шість разів до 1 мільйона щеплень на день”.
Байден також сказав, що планує застосувати закон про оборонну промисловість, який наділяє президента надзвичайними повноваженнями розширити промислове виробництво, щоб прискорити виробництво вакцин.
Трамп застосував цей закон під час пандемії.
Байден сказав, що для безпечного відкриття шкіл Конгресу буде потрібно виділити фінансування, наприклад, на додатковий транспорт і поліпшення вентиляції в шкільних будівлях. Також Конгресу необхідно буде фінансувати додаткові діагностичні дослідження.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.