Джо Байден вважає, що нинішні темпи вакцинації проти COVID-19 сильно відстають від плану. Якщо тенденція збережеться, щеплювати американців будуть роками.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Слова Байдена про “похмуру зиму” були спрямовані на те, щоб знизити очікування громадськості щодо того, що пандемія закінчиться найближчим часом.

Байден зазначив, що близько 2 мільйонів американців отримали першу дозу вакцини. Хоча Трамп обіцяв, що до кінця року щеплення отримають не менше 20 млн осіб.

“Зусилля щодо поширення вакцини і вакцинації населення не просуваються належним чином. При нинішніх темпах вакцинація американського народу займе роки, а не місяці”, – сказав Байден у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Незабаром після виступу Байдена губернатор Колорадо Джаред Поліс заявив, що в його штаті був виявлений перший у країні відомий випадок високоінфекційного коронавірусу варіанту B.1.1.7, який спочатку був задокументований у Великій Британії. Вчені вважають, що цей варіант більш заразний, ніж інші раніше ідентифіковані штами варіанти SAR-CoV-2, але його симптоми не є більш серйозними.

Цей новий штам також був виявлений в декількох європейських країнах, а також в Канаді, Австралії, Індії, Південній Кореї та Японії.

У США захворів чоловік у віці 20 років, який нікуди не їздив і в даний час знаходиться в ізоляції в окрузі Ельберт. Зараз відповідні органи проводять розслідування.

Вчені з лабораторії штату Колорадо підтвердили британський штам вірусу, зазначивши, що в діагностичному тестовому зразку відсутній ключовий ген, що спонукало їх секвенувати вірусний геном пацієнта. Це показало вісім мутацій, специфічних для гена білка британського вірусу.

За словами Байдена, його мета – забезпечити проведення 100 мільйонів щеплень до кінця його 100-го дня перебування на посаді. Це буде означати “збільшення поточного темпу в п’ять-шість разів до 1 мільйона щеплень на день”.

Байден також сказав, що планує застосувати закон про оборонну промисловість, який наділяє президента надзвичайними повноваженнями розширити промислове виробництво, щоб прискорити виробництво вакцин.

Трамп застосував цей закон під час пандемії.

Байден сказав, що для безпечного відкриття шкіл Конгресу буде потрібно виділити фінансування, наприклад, на додатковий транспорт і поліпшення вентиляції в шкільних будівлях. Також Конгресу необхідно буде фінансувати додаткові діагностичні дослідження.