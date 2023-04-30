30 квітня в місті-герої Ірпені відбувся захід з відкриття муралу на підтримку східного міста "Ірпінь та Бахмут – міста відважних людей". На стінописі також є напис "Бахмут, з тобою Ірпінь".

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Маркушин зауважив, що мурал, зображено пачку “Артемсолі”, має стати відображенням загальної ідеї “Ірпінь та Бахмут – міста відважних людей” – стіною сили, де кожна людина зможе “прийти та поділитися своїм болем, знайти втіху та віддати шану”.

Стінопис створений за ініціативи української рок-музикантки та композиторки Даші Суворової, рідним містом якої є Бахмут. Автором виступив український художник Іван Шульгін. Композицію створено за підтримки СЕО товариства “Відважних” Володимира Карплюка.

Раніше Шульгін зауважив, що місто обрали невипадково.

“Ірпінь став форпостом, який прийняв на себе перший важкий удар під час вторгнення, так само і Бахмут страждає, і сіль уособлює це місце. Обидва міста стали побратимами у тяжкій долі”, – наголосив він.

Наприкінці заходу українська виконавиця Даша Суворова презентувала пісню “Мурали” з нового альбому.

“Щиро дякую всім, хто долучився до реалізації цього задуму! Наша віра у світле майбутнє, обов’язково принесе Перемогу!”, – зазначив мер Ірпеня.

Зауважимо, до річниці повномасштабної війни у лютому 2023 року “Артемсіль” разом із благодійною платформою United24 випустили на підтримку розвідки спеціальну партію солі “Міць. Українська кам’яна” із Соледара. Вони розділили 20 тонн на 100 тисяч символічних пачок. Згодом United24 разом з “Артемсіль” випустили партію йодованої солі. Метою проєкту була закупівля дронів.