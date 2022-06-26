російсько-українська війна
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18:19 Борис Джонсон попереджає, що перемога РФ в Україні була б «абсолютно катастрофічною»
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13:48 Російські окупанти стягують сили до Слов’янська — Донецька ОВА
13:31 Карл Більдт назвав вранішню ракетну атаку Києва сигналом для G7
13:11 Російські окупанти планують використовувати Маріуполь як полігон для військових потреб — радник мера
12:47 Серед постраждалих від ранкових обстрілів Києва – громадянка РФ
12:16 Зранку Київ атакували ракетами з літаків Ту-95 і Ту-160 — Повітряні Сили ЗСУ
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11:17 Результати українського контрнаступу у Херсонській області варто очікувати наприкінці літа
10:41 У Рівненській області кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросло до чотирьох
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09:40 Українське військове керівництво прагне координувати партизанський рух — ISW
09:33 Захоплення Сєверодонецька є значним досягненням для РФ – розвідка Великої Британії
09:12 Росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському – Гайдай
07:47 Російські війська просунулися біля Бахмута, в «ДНР» заявляють про нове захоплене село – ISW
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00:59 У США презентували резолюції, якою американці визнають військові злочини в РФ Україні геноцидом — ЗМІ
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25 червня

22:46 Рівненщина: Внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули, 4 — поранено

«Безсила злоба від нездатності зламати спротив українців», – Порошенко про ранкові обстріли РФ українських міст

Лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби росіян від нездатності зламати героїчний спротив українців.

Неділя, 26 червня 2022, 20:12
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Про це він зазначив у Facebook.

Окрім цього, Порошенко зауважив, що це також виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, “яка безумовно нестиме за це свою відповідальність”.

“Якою має бути спільна відповідь цивілізованого світу на дії російсько-білоруських варварів? Більше санкцій для них. Більше зброї для України. І, нарешті, ПДЧ наперекір злочинам обох біснуватих фюрерів”, – наголосив політик.

Раніше шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав нанесені по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7.

На саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочався 26 червня, однією з основних тем — є війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора. На саміті планують заблокувати імпорт золота з РФ.

Теги: обстріли, Порошенко, російсько-українська війна, терористи рф

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