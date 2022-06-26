«Безсила злоба від нездатності зламати спротив українців», – Порошенко про ранкові обстріли РФ українських міст

Про це він зазначив у Facebook.

Окрім цього, Порошенко зауважив, що це також виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, “яка безумовно нестиме за це свою відповідальність”.

“Якою має бути спільна відповідь цивілізованого світу на дії російсько-білоруських варварів? Більше санкцій для них. Більше зброї для України. І, нарешті, ПДЧ наперекір злочинам обох біснуватих фюрерів”, – наголосив політик.

Раніше шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав нанесені по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7.

На саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочався 26 червня, однією з основних тем — є війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора. На саміті планують заблокувати імпорт золота з РФ.