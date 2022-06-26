«Безсила злоба від нездатності зламати спротив українців», – Порошенко про ранкові обстріли РФ українських міст

Про це він зазначив у Facebook.
Окрім цього, Порошенко зауважив, що це також виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, “яка безумовно нестиме за це свою відповідальність”.
“Якою має бути спільна відповідь цивілізованого світу на дії російсько-білоруських варварів? Більше санкцій для них. Більше зброї для України. І, нарешті, ПДЧ наперекір злочинам обох біснуватих фюрерів”, – наголосив політик.
Раніше шведський політик і дипломат, експрем’єр-міністр Карл Більдт назвав нанесені по Києву ракетні удари сигналом для саміту G7.
На саміті лідерів Групи семи найбагатших демократій, який розпочався 26 червня, однією з основних тем — є війна в Україні та катастрофічні наслідки російського вторгнення. Разом з тим, за джерелами видання, плануються нові обмеження задля посилення тиску на економіку агресора. На саміті планують заблокувати імпорт золота з РФ.
- Нагадаємо, російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.
- Російська крилата ракета, яка сьогодні близько 6:30 потрапила у житловий будинок, спричинила руйнування кількох поверхів, під завалами все ще є люди.
- Окупанти вкотре обстріляли Чернігівську та Сумську області з території РФ. Вночі 25 червня ворог атакував лікарню та житлові будинки у Харкові. Вранці 26 червня вибухи було чутно у Києві та Черкасах.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на вчорашні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.