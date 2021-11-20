Про це повідомляє американське видання The Hill.
7 листопада стало відомо, що Федеральний апеляційний суд США заблокував указ адміністрації Байдена, згідно з яким працівники американських компаній зі щонайменше 100 співробітниками мають вакцинуватися проти COVID-19 або проходити тестування щотижня. Блокування настало через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила указ. Його негайно зустріли судовим позовом від губернаторів-республіканців та решти, що стверджували, що це перевищило юридичні повноваження адміністрації.
Натомість Білий дім з таким формулюванням не погодився.
10 листопада заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що президентська адміністрація не збирається скасовувати чи зупиняти кампанію з обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для американців, які працюють в компаніях від 100 осіб, попри рішення Апеляційного суду.
Цього разу у Білому домі заявили:
“Наше послання для бізнесу прямо зараз полягає в тому, щоб рухатися вперед із заходами, які зроблять їх робочі місця безпечнішими й захистять їх робітників від COVID-19”.
Речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала, що позиція Білого дому не зміниться.
Важливо, що коментар Псакі з’явився після того, як Управління з охорони праці (OSHA) заявило, що призупиняє виконання мандата щодо вакцини проти COVID-19 для бізнесу після того, як федеральний апеляційний суд підтвердив своє рішення.
Як довго триватимуть юридичні дискусії щодо цього питання – невідомо. Наразі понад 20 генпрокурорів різних штатів намагаються оскаржити це правило в судах.
4 листопада президент США Джо Байден дозволив відтермінувати строки вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців та представників бізнесу, оскільки в деяких компаніях не вистачає працівників перед святами. Це стосується федеральних працівників, федеральних контракторів, працівників компаній, де понад 100 осіб, а також працівників медичних закладів та будинків для людей похилого віку, які беруть участь в програмах Medicare та Medicaid.
До слова, Байден видав указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців та підрядників у вересні. Відтоді понад 70% американських громадян повністю вакцинувалися проти коронавірусу, а 80% – отримали хоча б одну дозу. При цьому, у США щодня внаслідок зараження коронавірусом помирають близько тисячі американських жителів, більшість з них – невакциновані.
- На початку вересня у США було видано указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців. Працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення. Вимога мала почати діяти 8 грудня.
- З 8 листопада у США почнуть діяти нові правила в’їзду на територію країни. Вони стосуються й українців, які мають туристичну чи іншу американську візу й планують летіти туди найближчим часом. Аби прилетіти до США, потрібно пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.
- Туристів, що щепилися вакцинами, які не визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) чи американські регулятори – до США не пускатимуть. Зокрема, це стосується щеплених російським “Спутник V”.