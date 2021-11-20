Адміністрація президента США Джо Байдена не збирається скасовувати обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників компаній, де працюють понад 100 робітників. Відповідну заяву Білий дім зробив вдруге з початку місяця.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

7 листопада стало відомо, що Федеральний апеляційний суд США заблокував указ адміністрації Байдена, згідно з яким працівники американських компаній зі щонайменше 100 співробітниками мають вакцинуватися проти COVID-19 або проходити тестування щотижня. Блокування настало через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила указ. Його негайно зустріли судовим позовом від губернаторів-республіканців та решти, що стверджували, що це перевищило юридичні повноваження адміністрації.

Натомість Білий дім з таким формулюванням не погодився.

10 листопада заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр зазначила, що президентська адміністрація не збирається скасовувати чи зупиняти кампанію з обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для американців, які працюють в компаніях від 100 осіб, попри рішення Апеляційного суду.

Цього разу у Білому домі заявили:

“Наше послання для бізнесу прямо зараз полягає в тому, щоб рухатися вперед із заходами, які зроблять їх робочі місця безпечнішими й захистять їх робітників від COVID-19”.

Речниця президентської адміністрації Джен Псакі сказала, що позиція Білого дому не зміниться.

Важливо, що коментар Псакі з’явився після того, як Управління з охорони праці (OSHA) заявило, що призупиняє виконання мандата щодо вакцини проти COVID-19 для бізнесу після того, як федеральний апеляційний суд підтвердив своє рішення.

Як довго триватимуть юридичні дискусії щодо цього питання – невідомо. Наразі понад 20 генпрокурорів різних штатів намагаються оскаржити це правило в судах.

4 листопада президент США Джо Байден дозволив відтермінувати строки вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців та представників бізнесу, оскільки в деяких компаніях не вистачає працівників перед святами. Це стосується федеральних працівників, федеральних контракторів, працівників компаній, де понад 100 осіб, а також працівників медичних закладів та будинків для людей похилого віку, які беруть участь в програмах Medicare та Medicaid.

До слова, Байден видав указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців та підрядників у вересні. Відтоді понад 70% американських громадян повністю вакцинувалися проти коронавірусу, а 80% – отримали хоча б одну дозу. При цьому, у США щодня внаслідок зараження коронавірусом помирають близько тисячі американських жителів, більшість з них – невакциновані.