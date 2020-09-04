У столиці Лівану, Бейруті, неподалік порту знайшли більше чотирьох тонн аміачної селітри близько. Вибухонебезпечну речовину виявили військові.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні сказано, що аміачну селітру знайшли біля дев’ятого в’їзду в порт Бейрута. Її виявили армійські інженери.

В цілому, військові знайшли 4,35 тонни нітрату амонію.

Це не перша подібна знахідка в Бейруті вже після вибуху в серпні.

Раніше стало відомо, що в порту військові знайшли ще 79 контейнерів з хімікатами.