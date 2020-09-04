Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні сказано, що аміачну селітру знайшли біля дев’ятого в’їзду в порт Бейрута. Її виявили армійські інженери.
В цілому, військові знайшли 4,35 тонни нітрату амонію.
Це не перша подібна знахідка в Бейруті вже після вибуху в серпні.
Раніше стало відомо, що в порту військові знайшли ще 79 контейнерів з хімікатами.
- 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану. У столиці цієї країни – Бейруті – нещодавно пролунали руйнівні вибухи.