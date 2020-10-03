Про це свідчить запис телеефіру, датований 3 жовтня.
На відеозаписі можна помітити, що при висвітленні подій у нашій країні канал використовує геотитр “Колишня УРСР” замість “Україна”.
У сюжеті про Польщу телеканал показав підпис “колишня Польська Народна Республіка”. Також було “змінено” назву Литви на “колишню Радянську Литовську Республіку”.
На сайті телеканалу зазначено, що “Столичне телебачення” – один із трьох національних телеканалів, що мовить на всю територію Білорусі.
(На відео – з 11:00, про Україну – з 14:30)
Варто зазначити, що ні Україна, ні Литва, ні Польща не визнали результати президентських виборів у Білорусі, на яких білоруська ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка.
Зокрема, 30 вересня Дмитро Кулеба повідомив, що після завершення терміну останньої каденції Олександра Лукашенка як президента Білорусі (після 5 листопада) Україна планує називати його по імені, не вказуючи посади.
Раніше Кулеба наголошував, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка “не означає його визнання легітимним главою держави”.
- 25 вересня країни Балтії розширили санкційний список громадян Білорусі, які причетні до фальсифікації виборів і насильства проти мирних протестувальників у цій країні.
- 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому. В опублікованому документі зазначено 44 особи.
- Білорусь відреагувала на санкції Європейського союзу проти оточення Олександра Лукашенка і запровадила свої у відповідь.
- Мінфін Сполучених Штатів Америки 2 жовтня ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців. У списку лише 8 прізвищ.
- Україна планує приєднатися до персональних санкцій, введених Європейським Союзом проти Білорусі.