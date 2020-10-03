Білоруський державний телеканал СТВ ("Столичне телебачення") почав підписувати Україну в своїх сюжетах як "колишню Українську Радянську Соціалістичну Республіку".

Про це свідчить запис телеефіру, датований 3 жовтня.

На відеозаписі можна помітити, що при висвітленні подій у нашій країні канал використовує геотитр “Колишня УРСР” замість “Україна”.

У сюжеті про Польщу телеканал показав підпис “колишня Польська Народна Республіка”. Також було “змінено” назву Литви на “колишню Радянську Литовську Республіку”.

На сайті телеканалу зазначено, що “Столичне телебачення” – один із трьох національних телеканалів, що мовить на всю територію Білорусі.

(На відео – з 11:00, про Україну – з 14:30)

Варто зазначити, що ні Україна, ні Литва, ні Польща не визнали результати президентських виборів у Білорусі, на яких білоруська ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка.

Зокрема, 30 вересня Дмитро Кулеба повідомив, що після завершення терміну останньої каденції Олександра Лукашенка як президента Білорусі (після 5 листопада) Україна планує називати його по імені, не вказуючи посади.

Раніше Кулеба наголошував, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка “не означає його визнання легітимним главою держави”.